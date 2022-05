Oggi è una delle showgirl più discusse e amate. In questa foto, però, era soltanto una bambina dagli occhi vispi. Ma com’è oggi questa dolce bimba, ora showgirl di successo?

In questa foto era solo una tenera bimba vivace e piena di vita. Oggi è una delle showgirl più di successo in assoluto, che ha iniziato la sua carriera come modella per poi approdare in tv come conduttrice. Dopo essere approdata in Italia da Buenos Aires l’abbiamo vista in programmi di successo come Colorado, L’Isola dei Famosi e Scherzi a parte. Ultimamente è di nuovo finita sulle prime pagine delle riviste di gossip per essersi nuovamente legata a una vecchia fiamma (padre di uno dei suoi due figli). Avete capito adesso di chi si tratta?

Sembra impossibile, ma questa piccola e dolce bimba in foto è ora una delle showgirl più sensuali e richieste d’Italia, anche grazie a una bellezza e a un magnetismo decisamente fuori dal comune. Ne è passata di acqua sotto i ponti dai suoi esordi come modella a Buenos Aires e anche ora, a distanza di diversi anni dal suo debutto nella televisione italiana come soubrette, questa showgirl può decisamente ritenersi soddisfatta del percorso professionale intrapreso. Ecco di chi si tratta.

Qui era una bimba dolce e piena di vita: eccola oggi

Stiamo parlando dell’avvenente showgirl Belen Rodriguez, una delle protagoniste assolute dello spettacolo italiano.

Belen ha fatto il suo esordio nel mondo dello spettacolo nel 2001 a 17 anni, diventando una modella in Argentina, Miami e Messico. Nel 2004 si è trasferita nella capitale della moda, Milano, dove ha intrapreso collaborazioni con diversi marchi molto noti tra cui Miss Sixty, Yamamay, Imperfect, John Richmond e Monella Vagabonda. La Rodriguez (che si è recentemente lasciata andare a una confessione inedita) ha anche posato per diversi calendari sexy; il primo di questi è uscito nel 2006 e ha ottenuto un enorme successo. Nel corso degli anni ha anche occupato le copertine dei giornali più famosi come GQ, Vanity Fair e Playboy.

La sua prima apparizione in televisione risale al 2006 su TeleBoario, rete televisiva locale della Val Camonica. Nel 2007 ha inoltre condotto con Taiyo Yamanouchi la seconda edizione dello show comico La tintoria, in seconda serata su Rai 3. Ha inoltre preso parte a diversi spot televisivi, grazie alla sua naturale telegenia. È stata infatti la “donna dei sogni” per lo spot TIM accanto a Elisabetta Canalis. Nel 2008 ha fatto diverse apparizioni sulle reti Mediaset in programmi come Verissimo e Lucignolo e, nello stesso anno, ha preso parte alla sesta edizione de L’Isola dei Famosi, aggiudicandosi il secondo posto. Proprio grazie a questa trasmissione molto seguita, Belen ha finalmente ottenuto la notorietà nazionale che tanto aveva desiderato.

Dal punto di vista sentimentale, Belen è stata legata per qualche anno al fotografo dei vip Fabrizio Corona, per poi legarsi più stabilmente al ballerino Stefano De Martino (ricordate la prima fidanzata del ballerino?) padre del suo primo figlio Santiago. Ha poi avuto un’altra figlia, la piccola Luna Marì, nel 2021 dall’ex compagno Antonino Spinalbese, anche se la storia con quest’ultimo è naufragata dopo poco tempo. Ora la bella showgirl è tornata sui suoi passi riallacciando i rapporto con l’ex marito De Martino con il quale le cose sembrano stiamo (ri)diventando piuttosto serie. A quanto pare, infatti, il abllerino di Amici avrebbe intenzione di richiedere alla Rodriguez di sposarlo. Vedremo come andrà a finire!