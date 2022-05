Da Miss Italia a Uomini e Donne: poi la bellissima scelta d’amore

Da Miss Italia a Uomini e Donne: l’ex tronista, dopo l’addio alla trasmissione, compie una scelta d’amore. Ecco cosa ha fatto.

Da Miss Italia a Uomini e Donne il passo è stato breve per una delle troniste più amate della storia del programma di Maria De Filippi e che, al termine della sua avventura, ha trovato il vero amore con cui non solo ha pronunciato il fatidico sì, ma ha anche coronato il sogno di diventare mamma.

L’ex Miss Italia che ha deciso di trovare l’amore sul trono di Uomini e Donne vivendo una favola d’amore come quella che sognano tutti coloro che decidono di partecipare al programma di Maria De Filippi è, ancora oggi, molto seguita su Instagram dove condivide tanti momenti della sua vita di moglie e mamma.

Ex Miss Italia, dopo Uomini e Donne diventa moglie e mamma

Sono tante le ex Miss Italia che, nel corso degli anni, hanno deciso d’intraprendere altre strade con la loro bellezza rimasta intatta nel tempo. Negli ultimi anni, alcune ragazze, dopo la partecipazione al corso di bellezza più famoso d’Italia, hanno scelto di mettersi in gioco accettando il trono di Uomini e Donne. Tra queste c’è Clarissa Marchese che ha regalato delle grandi emozioni al pubblico e ha concluso il proprio percorso con un sì che si è trasformato in un sì per tutta la vita.