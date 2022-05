Cuori di carciofo, ecco i segni che in amore soffrono di più

Gli astri li definiscono i segni dal cuore di carciofo perchè sono troppo buoni e finiscono spesso per soffrire in amore.

Questi 3 segni astrologici hanno il cuore tenero e sono troppo ingenui. Si fidano del partner e credono a tutte le sue promesse. Difficilmente si impongono nel rapporto perchè non hanno voglia di discutere o per paura di ferire il partner. In amore vince sempre chi è al loro fianco.

Questi tre segni rischiano di soffrire più di tutti in amore perché sono troppo buoni e troppo ingenui inoltre si innamorano con grande velocità. Questo è il mix letale che li porta ad avere il cuore spezzato. I segni che hanno questo “difetto” sono tre: Bilancia, Ariete e Pesci.

Bilancia, Ariete e Pesci sono i segni col cuore di carciofo

In amore abbassano troppo spesso la guardia. Appena iniziano a provare qualcosa verso una persona e vedono spiragli di interesse reciproco si convincono che Cupido abbia scagliato la freccia dell’amore. Neanche il tempo di sincerarsi che il loro interesse sia davvero ricambiato che si dicono follemente innamorati. Con le farfalle nello stomaco e la testa tra le nuvole, l’amore prende il sopravvento su tutto e li domina pienamente foderando i loro occhi di prosciutto. Se solo si facessero prendere meno dall’entusiasmo eviterebbero tante delusioni. A volte le persone non sono come sembrano ma questi tre segni se ne accorgono troppo tardi.

Bilancia

Il nativo della Bilancia è un segno governato da tre cose: giustizia, equilibrio e armonia. E’ un segno che difende i più deboli e non tollera la cattiveria, passa la sua intera esistenza a trovare un equilibrio e odia i conflitti di ogni genere.

In amore tende a idealizzare molto il partner, lascia a lui l’ultima parola, le decisioni importanti e prende sempre in considerazione il suo parere. Nel rapporto con il nativo della Bilancia è il partner ad avere una posizione dominante. Questo suo atteggiamento può essere letto come una mancanza di volontà di impegnarsi o una sorta di menefreghismo generalizzato che spinge il partner a darsela a gambe. Il Bilancia non è molto propenso a comunicare i suoi sentimenti e anche quando dovrebbe lottare per non perdere tutto si lascia sopraffare dai suoi modi lascivi e non muove un dito finendo col cuore spezzato.

Ariete

Chi conosce delle persone nate sotto questo segno farà fatica a pensare che sia in questa classifica. In effetti l’Ariete è governato da Marte e Plutone ed è un segno di fuoco. Un mix che lo rende il segno più istintivo, impulsivo ed indisciplinato dell’oroscopo. Marte è la miccia, mentre plutone è l’esplosione. In amore questo segno diventa un grande romanticone. Premuroso e passionale, si innamora molto velocemente e altrettanto velocemente capisce che questo amore non è all’altezza delle sue aspettative. Anche se il più delle volte a mettere fine alla relazione il suo cuore soffre lo stesso.

Pesci

Il nativo del pesci è un segno molto sensibile che si nutre di sogni ed emozioni. Questo segno d’acqua è la crocerossina dello zodiaco. In amore è tra i segni più ingenui. Anche quando il partner si approfitta di lui e della sua bontà questo segno fa fatica ad accorgersene. Il Pesci solitamente da tanto ma non viene ricambiato, uno squilibrio che può mettere fine alle sue relazioni facendogli sentire il peso del fallimento. In generale il Pesci è troppo pigro per darsi da fare e cambiare le cose che non vanno, qualunque cosa accada lui non oppone resistenza.