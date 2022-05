Chiara Ferragni al Met Gala stupisce tutti, sorprendendo invitati e non solo!

Chiara Ferragni e Fedez sono arrivati al Met Gala, e hanno lasciato tutti gli invitati, e non solo, a bocca aperta! Scopriamo insieme cosa è successo all’evento americano più atteso da tutti!

La notte del 2 maggio scorso si è tenuto a New York l’evento più atteso da tutti: il Met Gala! Al Metropolitan Museum di New York c’erano proprio tutti: Elon Musk, Donatella Versace, le modelle e sorelle Gigi e Bella Hadid, e tutti colori che nel mondo della moda e dello spettacolo contano. In più al Met Gala di questa edizione c’erano anche loro, Chiara Ferragni e Fedez. Il secondo invito per l’imprenditrice digitale italiana e primo per il cantante rapper. Come si saranno comportati i “royals italiani”, come li definiscono tra i commenti sui social media? E perché la loro presenza ha fatto così tanto scalpore? Scopriamolo insieme!

Il Met Gala è un evento di importanza mondiale nel mondo della moda, molto più importante delle fashion weeks, perché tutti coloro che ricevono un invito sono tenuti a rispettare un dress-code e allo stesso tempo mostrare il loro personale stile.

Questa edizione, tenutasi come ogni anno al Metropolitan Museum di New York, ha lasciato molti di noi amanti della moda sorpresi. Ci aspettavamo molto di più da alcuni invitati generalmente definiti come trendsetter, ossia capaci di lanciare tendenze e far diventare virali look semplici e banali. Ad esempio Kylie Jenner ha stupito tutti, e non positivamente, con il suo look a metà tra Madonna in abito da sposa e outfit da partita di baseball.

Ma non è stata la sola a stupire gli invitati del Met Gala e noi a casa che guardavamo con ammirazione i look indossati all’evento da casa.

Perché all’evento c’erano anche loro, Chiara Ferragni e Fedez, e la royal family italiana è riuscita a stupire tutti anche questa volta. Come?

Chiara Ferragni e Fedez si mostrano mano nella mano al Met Gala, firmati Versace!

Conosciamo la passione che la coppia italiana ha per il brand Versace, poiché in svariate occasioni i Ferragnez hanno scelto gli abiti di Donatella Versace per le loro occasioni più importanti. Anche al Met Gala, Chiara Ferragni e Fedez si sono mostrati preziosi e scintillanti, in total look Versace.

Il tema di questa edizione del Met Gala è stato Gilded Age, ossia l’età dell’oro americana che ha trovato vita dal 1870 al 1900, che tradotto in tema fashion significava solo una cosa: oro e scintille!

Chiara Ferragni e Fedez hanno stupito tutti, e stavolta in maniera positiva, con i loro look.

L’imprenditrice digitale italiana per l’evento ha indossato un abito nero lungo color nero con spacco vertiginoso in un abito firmato da Gianni Versace dall’archivio del brand del 1997. Fedez invece smoking nero con inserti dorati e papillon. Per l’after party di Cardi B, invece, Versace è stata comunque la scelta della coppia italiana, ma i look sono diventati più trendy e meno impegnativi. Mini tubino color fucsia per Chiara Ferragni e camicia colorata con fantasia palesemente Versace per Fedez.

Insomma, i Ferragnez ai Met Gala di quest'anno non hanno sbagliato un colpo!

