Test della Relazione Perfetta | Cosa cerchi (davvero) in una relazione?

Con questo test cercheremo di capire cosa significa davvero per te avere una relazione perfetta con un partner. Sei certa di saperlo?

Potrebbe sembrare una domanda semplice a cui rispondere, ma non è affatto così. Molto di quello che crediamo di sapere e di volere in merito alle relazioni sentimentali, infatti, non è farina del nostro sacco.

Per esempio, la società tende a diffondere e a sostenere l’idea che in una coppia l’uomo debba essere la figura dominante e che la donna al contrario debba essere la figura che si preoccupa di assicurare cure e assistenza al resto della famiglia.

Anche se questa visione della coppia può essere perfettamente condivisibile, non è detto che a tutti (e a tutte) vada bene così. Un uomo potrebbe desiderare una compagna alla pari con lui e una donna potrebbe avere un carattere molto dominante, troppo dominante per accontentarsi di essere sempre la “seconda in comando”.

Come si fa, allora, a stabilire quali sono i nostri veri bisogni emotivi e quali invece sono i bisogni dettati dalla società? Le domande dirette non funzionano con il nostro inconscio: molto meglio optare per una domanda indiretta e con un approccio ludico.

Test della Relazione Perfetta

Questo test si basa sull’analisi di un’immagine. Per eseguirlo dovrai osservare l’immagine che ti proponiamo per alcuni secondi, in maniera da cogliere ogni dettaglio degli elementi che la compongono. Dopo averlo fatto scegli l’elemento che ti ha colpito maggiormente e leggi il profilo corrispondente.

1 – La figura maschile

La figura maschile in questa immagine è quella che avvolge tutte le altre figure. Anche se il suo contorno è chiaramente delimitato, al suo interno sono rappresentati il cielo e le nuvole.

Questo trasmette l’idea che le figure al suo interno sono contenute ma non limitate, poiché c’è molto “spazio” all’interno della figura.

L’espressione del viso della figura maschile trasmette calma, serenità e pace. Le sue mani sono quasi incrociate sul petto a sostenere la figura femminile.

Se hai scelto questo elemento dell’immagine significa che per te la relazione perfetta è quella che assicura ai due partner un forte legame basato sulla fiducia e sulla cura reciproca ma anche una grande autonomia. Odi l’idea di diventare tutt’uno con il tuo partner: hai bisogno di mantenere inalterata e ben definita la tua individualità.

2 – La figura femminile

La figura femminile si trova al centro dell’immagine. È l’unica figura rappresentata con colori caldi, che quindi risultano particolarmente visibili sullo sfondo freddo della figura maschile.

La femminilità è da sempre legata alle idee di delicatezza, emotività, spiritualità e grazia. Se hai scelto la donna al centro dell’immagine significa che la relazione perfetta per te è quella che ti permette di esprimere la tua grande sensibilità, la tua forte vena artistica e la tua emotività.

Purtroppo spesso le persone estremamente sensibili vengono “bersagliate” dalle altre persone e vengono invitate più o meno gentilmente a essere meno emotive, meno sensibili, meno delicate dal punto di vista psicologico.

Incontrare una persona che sappia accogliere, rispettare e proteggere anche questo lato di te è, sicuramente, la tua idea perfetta di relazione.

3 – La luna

La luna occupa una parte davvero molto piccola dell’immagine, ma risulta estremamente visibile. Se l’hai notata e l’hai scelta, nonostante le sue dimensioni così ridotte, significa probabilmente che ha un importante significato inconscio per te.

La luna è considerata da sempre un simbolo di femminilità, di fertilità e di mutevolezza. È anche legata alla magia, al mistero e a tutto ciò che influenza la vita degli esseri umani anche quando essi non ne sono consapevoli.

Se hai scelto questo simbolo significa che la relazione perfetta per te sarà quella che ti permetterà di essere tutto ciò che desideri. Ciò di cui hai davvero bisogno in questo momento della tua vita (e probabilmente anche in futuro) è la possibilità di esprimere tutte le sfaccettature della tua personalità senza sentirti giudicata male.

Trovare una persona che sia mutevole come te renderà sicuramente la tua vita sentimentale molto movimentata, ma probabilmente è la scelta migliore per te!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.