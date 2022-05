Quanto è difficile dimenticarti? La risposta è in questo test

Il test su quanto è difficile dimenticarti ci dirà se i tuoi ex ti pensano ancora (e se il tuo attuale compagno deve temere per la vostra relazione). Non sei curiosa di sapere come faremo?

Tutti abbiamo o abbiamo avuto un ex difficile da dimenticare, non è vero?

Potrebbe trattarsi di quella persona che ha tentato di rovinarti la vita (e che ricordi con orrore) o di quella persona con cui tutto è finito anche se tu proprio non volevi.

Ehi, niente di male in questo: le storie d’amore, soprattutto quelle importanti, lasciano un segno nelle nostre vite e ci “condizionano“, a volte anche per molto tempo.

Il detto che dice che il tempo cura tutto (o quasi) è proprio vero: a volte, però, vorremmo sapere solo di quanto tempo abbiamo bisogno! Beh, fortunatamente abbiamo il test della personalità perfetto per te.

Il test su quanto è difficile dimenticarti: dicci cosa vedi e ti diremo quanto rimani impressa ai tuoi partner

Quanti fidanzati o fidanzate hai lasciato dietro di te, singhiozzanti, a rimpiangerti?

No, non preoccuparti: non sei qui per essere messo a processo ma solo per provare il nostro nuovo test sulla coppia!

Ti chiediamo, molto semplicemente, di dirci che cosa vedi nell’immagine qui sopra. Il test su quanto è difficile dimenticarti farà il resto!

Capiamo subito se sei una di quelle persone che rimangono impresse, anche per anni, nella mente degli ex fidanzati oppure se tutti ti dimenticano appena cancellano il tuo numero dai contatti. Chissà cosa è meglio!

In ogni caso, il responso è proprio qui sotto: allora, cosa hai visto prima?

il cuore : diciamoci la verità. Tu sei un vero e proprio romanticone, non è vero? (E se no, forse è il caso di provare il nostro test che ti svela se sei più romantica o passionale . La risposta potrebbe stupirti!).

Di certo dimenticarti non è molto facile, possiamo assicurartelo. Lasci negli altri un’impressione molto dolce, difficile da mandar via. Sei una persona che gli altri non riescono a lasciar andare, anche dopo molti anni!

: diciamoci la verità. Tu sei un vero e proprio romanticone, non è vero? (E se no, forse è il caso di provare . La risposta potrebbe stupirti!). Di certo dimenticarti non è molto facile, possiamo assicurartelo. Lasci negli altri un’impressione molto dolce, difficile da mandar via. Sei una persona che gli altri non riescono a lasciar andare, anche dopo molti anni! l’albero : questo elemento rappresenta da sempre una sorta di ponte tra cielo e terra. Sei saggio o lo sei sempre stato: per questo i tuoi ex ti ricordano come una persona decisamente positiva nella loro vita! Probabilmente sei stato un rapporto importante per tante persone (anche per quelle che tu non consideravi importante). Agli altri rimane impressa la tua capacità di capire sempre tutto al volo e la tua maturità. Dimenticarti non è facile!

: questo elemento rappresenta da sempre una sorta di ponte tra cielo e terra. Sei saggio o lo sei sempre stato: per questo i tuoi ex ti ricordano come una persona decisamente positiva nella loro vita! Probabilmente sei stato un rapporto importante per tante persone (anche per quelle che tu non consideravi importante). Agli altri rimane impressa la tua capacità di capire sempre tutto al volo e la tua maturità. Dimenticarti non è facile! l’uomo o la donna : poco importa chi tu abbia visto per primo, in questo caso. Il nostro test su quanto è difficile dimenticarti ci dice che tu sei una persona molto concentrata su sé stessa. Ehi, niente di male in questo… più o meno! Visto il tuo alto grado di concentrazione solo su di te, i tuoi ex partner non ricordano altro se non le cose negative. Diciamoci la verità: puoi biasimarli?

: poco importa chi tu abbia visto per primo, in questo caso. Il nostro test su quanto è difficile dimenticarti ci dice che tu sei una persona molto concentrata su sé stessa. Ehi, niente di male in questo… più o meno! Visto il tuo alto grado di concentrazione solo su di te, i tuoi ex partner non ricordano altro se non le cose negative. Diciamoci la verità: puoi biasimarli? la luna : era difficile notare la sottile mezzaluna che si intravede nella parte alta del quadro, vero? Eppure a te non è sfuggita: hai un occhio di falco o sei semplicemente indimenticabile? Il test su quanto è difficile dimenticarti ci dice che la risposta giusta è proprio la seconda: sei tu la persona che funesta ex fidanzati o flirt e i loro nuovi compagni!

La luna è simbolo di femminilità, seduzione, purezza ma anche ombra ed eternità: insomma, non sei una strega cattiva che ha lanciato un incantesimo ma semplicemente una persona indimenticabile! (Controlla se tra i tuoi ex c’è uno o più dei segni zodiacali semplicemente ossessionati dal partner : questo spiegherebbe tante cose).

: era difficile notare la sottile mezzaluna che si intravede nella parte alta del quadro, vero? Eppure a te non è sfuggita: hai un occhio di falco o sei semplicemente indimenticabile? Il test su quanto è difficile dimenticarti ci dice che la risposta giusta è proprio la seconda: sei tu la persona che funesta ex fidanzati o flirt e i loro nuovi compagni! La luna è simbolo di femminilità, seduzione, purezza ma anche ombra ed eternità: insomma, non sei una strega cattiva che ha lanciato un incantesimo ma semplicemente una persona indimenticabile! (Controlla se tra i tuoi ex c’è uno o più dei : questo spiegherebbe tante cose). l’innaffiatoio: chi lo avrebbe mai detto che un innaffiatoio avrebbe voluto mai dire qualcosa per te? Sappiamo che notare l’innaffiatoio ti è sembrato strano ma se lo hai visto vogliamo rassicurarti. Le persone con cui ti sei lasciato non ti dimenticano ma non sono ossessionate da te! Sei una persona estremamente calma e posata, che lascia una buona impressione veramente a tutti; ti ricordano ma non con astio o con passione!