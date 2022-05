Questi segni sono pessimi colleghi: sono veramente troppo puntigliosi

Minuziosi, criticoni, sempre con il dito puntato verso gli altri: i segni zodiacali più puntigliosi dell’oroscopo sono anche pessimi colleghi!

Mettiamola così: ci sono persone che, per quanto abbiano delle caratteristiche sicuramente ammirevoli, non vuoi ritrovarti come colleghi di lavoro.

Hai presente di chi stiamo parlando, vero?

Qualcuno sempre pronto a far notare i tuoi errori o a rendere la tua vita un inferno con tante piccole annotazioni che ti costringono, spesso, a rifare tutto da capo a causa di un minuscolo dettaglio insignificante.

Ehi, noi non diciamo per forza che tu sia nella classifica di oggi… ma è sempre meglio dare un’occhiata non credi?

I segni zodiacali più puntigliosi dell’oroscopo: ecco la classifica di oggi

Se non ci fossero loro, tantissimi (ed inutili) dettagli andrebbero persi ogni giorno.

Di chi parliamo? Ma semplicemente dei segni zodiacali più puntigliosi di tutto l’oroscopo!

Questi segni sono quelli delle persone che non possono fare veramente a meno di commentare sempre e comunque qualsiasi cosa passi loro sotto gli occhi.

Ecco perché sono dei colleghi veramente fastidiosi ed assolutamente insopportabili!

Abbiamo deciso, quindi, di presentarti la classifica dei segni zodiacali più puntigliosi dell’oroscopo, in modo che tu sappia da subito con chi hai a che fare nella vita.

Pronta a scoprire se ci sei anche tu nella classifica di oggi?

Ariete: quinto posto

Cari Ariete, a volte sapete essere veramente talmente tanto puntigliosi che gli altri non possono fare a meno di augurarsi di non avere più niente a che fare con voi!

Sappiamo che sembra duro da sentire ma è proprio così: soprattutto perché voi Ariete siete veramente molto inclini ad avere due pesi e due misure!

Indulgenti ed amorevoli con voi stessi, siete capaci di trovare la proverbiale pagliuzza negli occhi di qualcuno, senza vedere l’altrettanto proverbiale trave nel vostro.

Leone: quarto posto

Eh sì, cari Leone, ci siete anche voi nella classifica dei segni più puntigliosi dell’oroscopo. L’esempio riguardo ai colleghi di lavoro è sicuramente calzante quando si parla di voi: sapete essere veramente puntigliosi e insopportabili, soprattutto sul luogo di lavoro!

I Leone, infatti, sono persone che non possono veramente fare a meno di stare sempre a puntualizzare come debbano essere fatte le cose. Un Leone le saprebbe fare meglio, in maniera più ordinata e decisamente senza tanti problemi: insomma, perché lavorare insieme ai Leone quando loro da soli saprebbero portare a termine qualsiasi compito?

(Non è una domanda retorica ma quella che si fanno tutte le persone che lavorano con i Leone!).

Toro: terzo posto

Anche i Toro non scherzano quando si tratta di essere puntigliosi. Scandagliano a fondo comportamenti di amici e parenti ed hanno sempre la lingua pronta a fare “a fettine” gli altri.

Ehi, solo i Toro sanno fare perfettamente le cose, non lo sapevate?

Cari Toro, sappiamo che voi puntate sempre e costantemente all’eccellenza ma questo non può essere una scusa per essere orribili con le persone che vi circondano.

Noi vi chiediamo di essere diversi da come siete ma semplicemente di considerare il fatto che non a tutti piace essere scrutinati da capo a piedi e trattati come se non sapessero proprio niente di quello che fanno! (Senza contare che esistono anche segni zodiacali che non ascoltano mai i consigli di nessuno: meglio non sprecare il vostro fiato, no?).

Vergine: secondo posto

Beh, ovviamente nella classifica dei segni zodiacali più più puntigliosi dell’oroscopo non potevano mancare i nati sotto il segno della Vergine!

Cara Vergine, tutti sanno che sei una perfezionista attenta ai dettagli e sempre pronta a criticare gli altri: questo non vuol dire che tu debba far impazzire tutti quanti!

La Vergine, infatti, è una persona che non si fa assolutamente problemi a rendere la vita degli altri un inferno.

Per la Vergine essere puntigliosi, sempre pronti a commentare e a puntualizzare difetti e miglioramenti è un vantaggio ed un valore.

Peccato che per tutti gli altri non sia così: almeno non ventiquattr’ore al giorno, sette giorni a settimana!

Cara Vergine: un poco di misura è necessario per vivere serenamente con gli altri: tienilo a mente!

Bilancia: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più puntigliosi dell’oroscopo

Ebbene sì, cari amici della Bilancia, ci siete voi al primo posto della nostra classifica di oggi dell’oroscopo.

Siete i più puntigliosi dello zodiaco, non c’è niente da fare!

Uno dei motivi per i quali vi trovate così in alto è il fatto che nessuno mai si aspetterebbe dalla Bilancia un atteggiamento del genere. Siete gentili e accomodanti, amichevoli e sempre pronti a ridere… peccato che, poi, siate anche estremamente puntigliosi!

Fateci caso: niente viene fatto sotto l’occhio attento di una Bilancia che non sia esattamente come vuole la Bilancia. Vi fanno sentire inadeguati con i loro commenti e vi daranno l’impressione di poter fare come volete salvo, poi, obbligarvi a fare tutto alla loro maniera! Possiamo dire che siamo sorpresi che la Bilancia non sia nella classifica dei segni zodiacali che si imputano sempre: non che li stiamo incitando ad aggiungere anche questo atteggiamento alla loro puntigliosità!

