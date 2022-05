Leone, Ariete, Sagittario sono segni di fuoco, scopri le loro zone erogene 

Scopri quali sono le zone erogene dei tre segni di fuoco dello zodiaco. Hanno sangue molto caldo e sono molto passionali.

I segni di fuoco dello zodiaco sono tre: Ariete, Leone e Sagittario. Questi tre segni hanno in comune alcune caratteristiche innate che il loro elemento di appartenenza gli conferisce. Sono noti per essere molto passionali. Ti riveliamo quali sono le zone erogene dei tre segni più focosi dello zodiaco.

La nostra appartenenza astrologica rivela molte informazioni riguardo alla nostra natura e le nostre inclinazioni. L’elemento che domina il segno zodiacale è il principale responsabile di queste innate caratteristiche poichè esercita costantemente i suoi influssi. Se i segni di fuoco sono così pieni di ardore è proprio grazie al fuoco. Oggi gli astri ci svelano quali sono le loro zone erogene.

Segni di fuoco, prendi nota delle loro zone erogene

Noti per avere un sangue particolarmente calco, i segni di fuoco sono amanti passionali, posseggono un ardore inesauribile. Questo fuoco che hanno dentro si manifesta anche sotto forma di rabbia ed ira esplosiva quando qualcosa li turba. I tre segni di fuoco dello zodiaco sono Ariete, Leone e Sagittario. Ognuno di loro possiede dei punti deboli stimolando i quali perdono completamente il senno.

Scopri quali sono le sue zone super sensibili, è la chiave per infiammarli.

Ariete

L’Ariete è il segno più impulsivo tra i segni di fuoco. Il calore che arde dentro di lui tende a manifestarsi soprattutto attraverso esplosioni di rabbia ogni volta che qualcosa non va come desidera. L’Ariete non riesce a governare il suo istinto. E’ anche un segno molto tenace e determinato, difficilmente lo vedrai arrendersi. Questa sua tenacia lo conduce spesso verso la realizzazione dei suoi sogni e obiettivi.

l’Ariete adora farsi accarezzare il viso e i capelli. Molto probabilmente questo lo aiuta a rilassarsi. Di solito essendo molto iperattivo non riesce a godersi la tranquillità. MA in intimità questa condizione rilassata lo aiuta a non pensare a niente, a lasciarsi tutto alle spalle e a pensare solo a come risvegliare il suo desiderio.

Leone

Il Leone è un segno molto coraggioso proprio come l’animale che porta il suo nome. E’ un segno che brilla, che ama farsi notare e vincere le competizioni ma allo stesso tempo sorprende con il suo grande calore umano. Il Leone è il Re dello zodiaco e in quanto tale ricopre un ruolo di leader, di guida. Lui è una torcia infuocata che è impossibile non vedere. Le sue zone erogene? Questo nativo ama i massaggi, i baci e le carezze sulle spalle e sulla schiena. Dato che ha un portamento sempre eretto questi massaggi lo aiutano a rilassare la zona che è più in tensione permettendogli di abbassare la guardia e diventare una vulnerabile preda del piacere.

Sagittario

Il Sagittario è il segno di fuoco più calmo tra i tre. Chi conosce questo segno viene rapito dalla sua positività e solarità. Socievole e sempre disposto ad aiutare tutti, questo segno manifesta il suo lato focoso in due occasioni: quando si arrabbia diventando esplosivo e quando è in intimità dove fa emergere tutta la sua passionalità. Le sue zone erogene sono le gambe ed i fianchi. Velate carezze e languidi baci su queste due zone risveglieranno la sua libido in un istante.