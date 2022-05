Era la più amata di Una mamma per amica: poi ha stravolto la sua vita

Chi non si è appassionata in gioventù alle vicende di Una mamma per amica? Una componente del cast ha rivoluzionato la sua vita, ecco cosa fa oggi.

Quanti di noi ricordano con affetto le vicende di mamma e figlia nella ridente e immaginaria cittadina di Stars Hollow? Lorelai e Rory ci hanno tenuto compagnia nei pomeriggi di ben 157 episodi, in cui ci hanno raccontato le difficoltà e la bellezza allo stesso tempo del rapporto tra una madre giovanissima e una figlia che la vede come un’amica.

Le due sono legatissime e si trovano a vivere insieme le tematiche più comuni e profonde della vita: l’amore, l’adolescenza, le amicizie e il rapporto con la famiglia e i genitori. In tutto rimangono però unite, seppur con qualche sano battibecco, facendosi spalla l’una con l’altra. Nel cast sono tantissimi i personaggi che sono rimasti nel cuore dei telespettatori, come l’amatissimo Dean Forester, fidanzato di Rory o l’apparente burbero Luke, da cui le due si rifugiano per mangiare qualcosa e farsi dare saggi consigli.

Era soltanto il 2002 quando in Italia andava in onda la prima stagione di Una mamma per amica e di tempo ne è passato davvero tanto. Si accende dunque la curiosità su che fine abbiano fatto i componenti di questa bellissima serie, in particolare ci siamo chiesti come sia diventata Lorelai Gilmore. Ecco cosa abbiamo scoperto.

Tra recitazione e libri, ecco cosa fa oggi Lauren Graham dopo Una mamma per amica

La serie romantica e sentimentale ha chiuso le sue riprese americane nel 2007. Ma cosa è successo nella vita di Lorelai Gilmore dopo la fine della serie? L’attrice Lauren Graham è stata protagonista per un periodo che va dal 2010 al 2015 di un altro notissimo telefilm, Parenthood in cui ha interpretato il ruolo di Sarah Braverman.

La grande nostalgia che Una mamma per amica ha lasciato nel cuore dei telespettatori, però, ha permesso alla mamma di Rory di immergersi nuovamente nel ruolo per il revival della serie. Una mamma per amica: di nuovo insieme è il titolo italiano che è stato scelto per la miniserie di 4 parti uscita nel 2016 (e ancora visibile in streaming) in cui mamma e figlia sono tornate fianco a fianco per far sognare ancora un po’ i fan. Vi ricordate della protagonista di un’altra amatissima serie tv della nostra gioventù?

Nella vita di Lauren non solo recitazione. Tra il 2014 e il 2016 la Graham si è dedicata alla scrittura di ben tre libri che sono diventati un successo editoriale. L’amore per la telecamera però, è troppo forte e l’attrice non ha rifiutato altri ruoli successivi in alcune serie tv. Nel 2020, ad esempio, l’abbiamo vista in Lo straordinario mondo di Zoey in cui ha interpretato Joan.