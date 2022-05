Vuoi nascondere i capelli grassi? Prova con questa treccia alla francese

Non hai voglia o tempo di lavare i capelli grassi? Allora opta per una bella treccia alla francese. E’ più facile di quello che credi!

Sui social ormai si trova di tutto, tanto da diventare il nostro luogo preferito per trovare i migliori consigli per i capelli. Questa volta parliamo di TikTok.

Proprio su questa piattaforma è diventato virale un video in cui viene rivelato il miglior trucco per nascondere le radici grasse. Come fare? Con una treccia alla francese!

Nascondi i capelli grassi con una treccia francese

Ormai TikTok è la nostra ancora di salvezza quando si tratta di scoprire tutti i segreti beauty e sì, perfino quelli riguardanti le acconciature. Il bello dei tutorial di TikTok è che solitamente sono molto facili da seguire ed eseguire.

Quante volte ci siamo ritrovati con i capelli grassi? Li lavi e nel giro di un giorno iniziano a sembrare più lucidi del normale. Sembra un vero e proprio paradosso, perché non dovremmo lavarli troppo spesso, ma non vorremmo nemmeno ritrovarci con una chioma grassa. Ma allora come si può risolvere la situazione?

TikTok, ancora una volta, è venuto in nostro soccorso. C’è un trucchetto molto semplice che riesce a nascondere le radici grasse e dà ai tuoi capelli una nuova vita tra un lavaggio e l’altro. Internet sta impazzendo per quanto sia semplice ed efficace questa tecnica, e la cosa migliore? Ci vogliono letteralmente minuti. Ma non si tratta della tradizionale treccia alla francese, quindi è perfetta anche per chi non dovesse avere familiarità con questa acconciatura.

L’utente TikToker @sar___h1, che ha migliaia di follower al seguito, ha condiviso con i suoi seguaci un trucchetto per coprire i capelli grassi, incluse le radici, ricreando una finta treccia alla francese. Per riprodurre l’acconciatura, inizia con i capelli sciolti e divisi nel mezzo. Prendi due piccole sezioni frontali.

Con la testa bassa, intreccia la prima piccola sezione di capelli in una treccia super sottile, terminandola dietro la corona della testa. Una volta completata, girala all’indietro e usando un piccolo elastico, attacca la treccia alla parte posteriore di quella sezione di capelli. Ripeti la stessa cosa dall’altro lato. Come tocco finale, puoi allentare leggermente le trecce con la punta delle dita, per un “effetto treccia alla romana”.

Con oltre due milioni di visualizzazioni e quasi 200.000 like, Sarah ha scioccato gli utenti di TikTok con il suo tutorial. Gli utenti sono rimasti meravigliati di questo trucchetto, con una persona che ha commentato: “Questa è la cosa migliore che abbia mai visto”. Un altro ha scritto: “Non sono in grado di fare le trecce alla francese, sono un disastro. Grazie per avermi mostrato questa tecnica. Ora sarà molto più facile fare questo tipo di acconciatura”.