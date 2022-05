Era una delle donne più belle del mondo: poi la trasformazione choc

Una delle attrici più belle del mondo ha cambiato volto: ecco com’è diventata oggi la star internazionale! Scopriamo più dettagli

Siamo abituati ai cambiamenti di stile delle star. Siamo abituati anche ai cambiamenti dovuti a trattamenti estetici più o meno invasivi come la chirurgia estetica, botulino, filler e chi più ne ha più ne metta. Ma a volte, ricorrere a questi ritocchini può trasformare completamente il viso.

L’uso della chirurgia estetica come mezzo di ostentare la giovinezza è sempre più in voga fra lo star system e in generale nel mondo. C’è chi lo fa per sentirsi più bella, più giovane. C’è chi lo fa per mantenere lo status quo in un mondo di valori alterati e chi lo fa per il bene personale.

Mettendo da parte il discorso sul retaggio culturale e sull’influenza che quest’ultima esercita in ogni singolo individuo, la chirurgia estetica è sempre un argomento tagliente che colloca le persone in due fette di popolazione omogenee: chi è contro e chi è a favore.

Al di là del giudizio se è giusto farlo o meno (non è questa la sede, né vuole diventarlo), oggi abbiamo analizzato una delle donne dello star system internazionale più amate di sempre, sia per la sua bellezza che per il suo talento. Una donna che negli anni, a causa della chirurgia estetica ha stravolto il suo viso. Stiamo parlando di Meg Ryan!

Meg Ryan: ecco com’è cambiata la star nel corso degli anni

L’attrice, modella e produttrice cinematografica statunitense Meg Ryan, all’anagrafe Margaret Mary Emily Anne Hyra è arrivata all’apice del successo per essere la protagonista di film come “Harry, ti presento Sally…”, “Insonnia d’amore” e “C’è posta per te”.

Fino al 2000, Meg Ryan ha avuto una carriera ricca di successi e riconoscimenti. Ad esempio per “Harry, ti presento Sally…”,”Insonnia d’amore” e “C’è posta per te” è stata candidata ai Golden Globe. Poi via via le sue partecipazioni televisive e cinematografiche sono scemate pur mantenendo sempre una costante carriera nel cinema.

Nel 1994 è stata inserita dalla rivista People come una delle “50 più belle persone del mondo” per la sua bellezza: capelli biondi e occhi azzurrissimi ma comunque lontana dalla bellezza stereotipata che vedeva come canoni di bellezza il seno grosso o le labbra carnose. Eppure, l’attrice simbolo degli anni 90′ ha deciso di ricorrere alla chirurgia estetica.

Nel corso degli anni ha, difatti, ricevuto numerose critiche per il suo aspetto estetico e per essere ricorsa a botox e ritocchini vari. Soprattutto perché, stando alle fonti, l’attrice ha sempre smentito di essere ricorsa ad interventi del genere per fermare i segni del tempo sul suo viso.

Eppure, basta analizzare i suoi ultimi scatti o le sue ultime apparizioni televisive per smascherare l’evidenza: le labbra da sottili e fini sono diventate carnose; gli zigomi sono più pronunciati e il volto appare più omogeneo, liscio e patinato.