Colazione delle star: ecco cosa mangiano al mattino

Cosa mangiano le star a colazione? Se sei curioso di scoprire come iniziano la giornata le celebrity non ti resta che scoprirlo.

La colazione è il primo pasto della giornata e per questo reputato tra i più importanti. Ma cosa mangiano le star a colazione? Ve lo siete mai chiesto? Grazie ai social è ora possibile scoprire anche le abitudini delle celebrity, infatti spesso pubblicano su Instagram quello che amano mangiare al mattino.

Dalle star internazionali a quelle nostrane le donne dello spettacolo in genere dedicano alla colazione tutto il tempo necessario perché, come spesso ci dicono anche i nutrizionisti, la colazione è il pasto principale della giornata.

Scopriamo allora cosa mangiano a colazione le star d’oltreoceano e quelle nostrane: ecco una carrellata delle colazioni preferite dalla celebrity di tutto il mondo.

Ecco cosa mangiano le star a colazione

Quante volte abbiamo sentito dire che la colazione è il pasto più importante della giornata? Non a caso esiste anche un detto: colazione da re, pranzo da principe e cena da povero. Questo per dire che al mattino dovremmo introdurre più calorie rispetto agli altri pasti della giornata.

In una dieta sana ed equilibrata dovremmo anche saper variare e non introdurre sempre gli stessi cibi. Ci vuole un po’ di fantasia e di buona volontà ma si può fare. E le star, cosa mangiano a colazione per essere sempre così in forma?

A Hollywood tra le colazioni più in voga troviamo sicuramente quelle a base di uova. Una moda che trova riscontro in molte modelle e attrici. L’uovo è un alimento proteico e dona energia al mattina ma anche senso di sazietà. Ad esempio ne è un’estimatrice Jessica Alba che in un video su Instagram si prepara un invitante avocado toast.

Ma non è l’unica a quanto pare, anche Meghan Markle è una fan dell’avocado toast a colazione. A rivelarcelo è niente meno che Daniel Martin, il make-up artist della Duchessa di Sussex che in un post su Instagram la ringrazia per avergli suggerito questo piatto.

Non solo, la stessa come già avevamo spiegato si tiene in forma grazie alla dieta Flexitariana, un regime alimentare che prevede un consumo ridotto di carne e pesce ma basato sull’introduzione principalmente di vegetali.

La Duchessa di Sussex, inoltre, prima aveva anche un blog dove aveva scritto la ricetta perfetta per la colazione ovvero pane ai multicereali, avocado schiacciato, un po’ di feta e per completare semi oleosi sopra. Il top del benessere.

E ancora la bellissima ed eterea Gwyneth Paltrow attraverso la pagina di Goop ci rivela che segue un’alimentazione sana e gluten free. Tra le sue colazioni preferite ci sono i panckes alla banana e sciroppo d’acero realizzati con farina di grano saraceno.

La dieta che l’attrice segue è quella ayurvedica ma sbirciando sul suo profilo Instagram possiamo notare come spesso consumi le uova per colazione.

Un altra estimatrice delle uova, ma anche di frullati proteici è l’altrettanto bellissima Jennifer Aniston che a 53 anni sfoggia una forma invidiabile anche dalle 20enni. L’attrice di Friends nel suo profilo Instagram ci mostra come preparare un frullato proteico a base di cioccolato e latte.

Arrivando anche in Italia, la stessa Belen Rodriguez ha più volte pubblicato sul suo profilo Instagram colazioni a base di uova, qui si può trovare una giornata tipo della sua dieta.

E infine, anche l’influencer Giulia De Lellis fa colazione con le uova in camicia in uno degli ultimi post pubblicati da Parigi. Qui puoi trovare tutto sulla sua dieta.

Insomma una cosa è certa, le uova sono tra gli alimenti preferiti dalle star per la colazione.