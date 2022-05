La lozione corpo ci farà cambiare pelle: ecco come e quando applicarla

La lozione corpo è importante per mantenere la tua pelle soffice e giovane. Ecco come applicarla nel miglior modo possibile.

Prima di tutto, sappi che non tutte le lozioni per il corpo sono uguali. In generale, le lozioni sono prodotti più sottili e acquose, rispetto per esempio alle creme corpo. Queste ultime infatti, sono più spesse e contengono meno acqua delle lozioni. I burri per il corpo sono ancora più spessi e hanno una consistenza spalmabile.

Una lozione per il corpo va bene per la maggior parte dei tipi di pelle. È perfetta soprattutto per chi ha la pelle grassa o leggermente secca.

Applica al meglio la lozione corpo

La lozione è leggera e affonda rapidamente nella pelle. Quindi è la formulazione giusta per chi non ama la sensazione di prodotti spessi o oleosi.

Le persone con pelle grassa invece, dovrebbero evitare il burro per il corpo, anche se quest’ultimo è consigliato per le pelli secche. Le creme per il corpo sono adatte invece, a persone con pelle normale o secca. La scelta della lozione è molto importante. Leggi attentamente le etichette degli ingredienti e stai alla larga dai prodotti che contengono ftalati, parabeni e tutto ciò che è semplicemente chiamato “profumo”.

Puoi applicare la lozione corpo subito dopo la doccia, dopo la rasatura o dopo aver esfoliato la pelle con uno scrub. Per ottenere i migliori risultati, è necessario utilizzare il prodotto due volte al giorno. Tuttavia, ti consigliamo di applicarla dopo il bagno. Il motivo è che quando si fa la doccia, l’umidità e gli oli della pelle vengono eliminati dalla sua superficie, lasciandola secca. Perciò, una lozione per il corpo produce i migliori risultati sulla pelle secca e arida. Ecco 4 semplici passaggi per applicare una lozione corpo:

Metti la lozione per il corpo sui palmi delle mani

Strofina il prodotto sui palmi delle mani per 5-10 secondi

Applica la lozione sulla parte del corpo che si vuole idratare

Muovi le mani con movimenti circolari e massaggia delicatamente

Puoi ripetere questi 4 passaggi ogni volta che senti la tua pelle secca. La quantità di lozione necessaria dipende dal tuo tipo di pelle. Inoltre, ricordati di concentrarti sulle regioni del corpo con pelle spessa come i gomiti, le ginocchia, ecc…

Ti consigliamo di usare la lozione regolarmente perché diversi fattori come l’esposizione diretta alla luce del sole e il cambiamento delle condizioni climatiche possono danneggiare in modo significativo la salute della pelle. Una lozione per il corpo è un prodotto più ricco di acqua rispetto alle creme per il corpo. Quindi, è benefico e adatto a tutti i tipi di pelle. I principali benefici derivanti dall’utilizzo di una lozione per il corpo sono: