Una Vita anticipazioni: una trappola infernale per Anabel

Una Vita anticipazioni. Tutto quello che succederà nelle prossime puntate in onda su Canale 5dall’1 al 7 maggio 2022! Scopriamolo insieme

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare come Madrid.

Per chi si affaccia per la prima volta a questa soap iberica, possiamo dirvi che “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Pasaman, Álvarez Hermoso, Hidalgo Palacios, Bacialupe, Quesada, Olmedo.

Raccontando come le loro storie e le loro famiglie si intrecciano con intrighi, passioni e conflitti nel ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Una Vita anticipazioni settimanali: ecco cosa succederà

Nelle prossime puntate in onda su Canale 5 di Una Vita, nuove novità in arrivo per la giovane Bacialupe e anche per la domestica Alodia. Ecco cosa succederà!

Nelle prossime puntate di Una Vita in onda su Canale 5, Aurelio Quesada continuerà a giocare le sue mosse nella partita a scacchi con Marcos Bacialupe.

In questa settimana ci saranno importanti, Natalia rischierà di essere processata come spia dei tedeschi e dopo aver cercato di calmarla Aurelio decide di far visita ad Anabel. In questa occasione Marcos, informato da Soledad, cercherà di tendere una trappola alla figlia. Nel frattempo Natalia comunicherà ad Aurelio e Genoveva di aver accettato di uscire con Felipe. E così, i due alleati colgono l’occasione per mettere in piedi il loro piano.

Sul fronte Bellita e Josè Miguel ci sono altrettante novità. Se avete letto le nostre anticipazioni saprete già che Alodia ha ceduto alle avances del giovane aspirante medico Ignacio ed adesso si ritrova incinta. Ma dopo di tutto ciò che è avvenuto fra loro il nipote di Bellita è intenzionato a mettere le distanze dalla giovane domestica, lasciandola in un pare di disperazione per il grave errore commesso.

Nel frattempo delle manifestazioni si propagano per tutto il quartiere di Acacias e nel corso di tutto il gran casino il deputato Antonito viene ferito accidentalmente. Questa occasione lo spinge a scrivere un articolo di condanna per le situazioni rivoltose che si vengono a creare e nonostante il parere contrario del Palacios Senior, Antonito decide di pubblicarlo lo stesso.