Thomas Markle rivela: ecco il momento in cui Meghan cominciò a mentire

Secondo suo padre Thomas, Meghan Markle ha cominciato a raccontare bugie da un certo momento della sua vita e per uno scopo ben preciso.

Oggi il signor Markle nona ha più rapporti con sua figlia minore e non ha mai incontrato nessuno dei suoi due nipoti, Archie e Lilibet. In passato però le cose non erano così: padre e figlia erano molto legati.

Intervistato su Youtube da un’appassionata della Famiglia Britannica inglese, Mr. Markle ha spiegato che questo drastico cambiamento nell’atteggiamento di Meghan è arrivato letteralmente dall’oggi al domani.

Da un determinato punto della sua vita in poi, infatti, Meghan ha cominciato a mentire sulla sua famiglia e, ovviamente, anche sulle azioni di suo padre e sul suo rapporto con lui.

Ciò che addolora di più il signor Markle, in particolare, è che Meghan ha continuato ad affermare di essere stata una giovane piuttosto povera.

L’ex attrice ha raccontato – per esempio – di andare alle audizioni su una macchina molto malridotta, e di essere costretta a entrare e uscire dal portello del bagagliaio perché le portiere non si aprivano.

Ha anche sostenuto di aver lavorato per mantenersi all’Università, ma questo non è affatto vero: è stato suo padre a pagare la maggior parte delle spese per i suoi studi.

Perché Meghan Markle ha bisogno di raccontare bugie? La risposta di Thomas

Il motivo per cui Thomas Markle e la sua famiglia hanno dovuto cominciare a sopportare molte “inesattezze” da parte della Duchessa di Sussex non è mai stato chiarito con certezza.

Di certo, però, dopo diversi anni di questo trattamento, Thomas Markle si è fatto un’idea dei veri motivi dei comportamenti di sua figlia.

Secondo il padre di Meghan, l’attrice ha cominciato a raccontare bugie sulla sua storia personale per dare l’idea di essere una ragazza sfortunata.

Thomas Markle sostiene, infatti, che Meghan ha cominciato a raccontare bugie alla stampa da quando ha conosciuto il Principe Harry.

Meghan avrebbe cioè recitato la parte della “ragazza senza opportunità” che si è “fatta da sola” lavorando sempre molto duramente per ottenere il suo successo.

Inoltre, affermando di essere parte di una classe sociale medio bassa, Meghan ha potuto recitare meglio la parte della persona davvero a contatto con la vita vera, che quindi potesse dare alla Famiglia Reale un punto di vista completamente differente da quello della nobiltà inglese.

Inoltre, le persone senza mezzi, che hanno raggiunto il successo lottando solo con le proprie forze e senza alcun tipo di sostegno, ottengono molta simpatia dalla stampa e dall’opinione pubblica.

Secondo Thomas Markle, quindi, le bugie di Meghan sarebbero una precisa operazione di marketing con la quale l’attrice avrebbe tentato di conquistare quante più persone possibile.

In quest’ottica si potrebbe anche spiegare la strana necessità di Meghan di mentire su un’insalata: episodio che Thomas Markle non ha mai potuto dimenticare.

Le conseguenze dirette di questa scelta da parte di Meghan non hanno tardato ad arrivare. L’attrice cominciò a vietare ai suoi parenti di parlare con la stampa. Secondo Thomas questa pretesa aveva uno scopo molto preciso: evitare che i giornali potessero riportare la versione del resto della famiglia e portare le bugie di Meghan alla luce del sole.

Che ruolo gioca la madre di Meghan, in tutto questo? Doria Ragland sembra decisa a non schierarsi contro Meghan, che ha eletto sua madre a unica alleata nella sua “crociata” contro il resto della famiglia.

Nella stessa intervista che ha rilasciato alla youtuber PDina, Thomas Markle ha spiegato che Doria si è alleata con Meghan per tenerlo lontano dal matrimonio reale e per impedirgli anche di avere una sola foto con Meghan. Sembra, quindi, che Doria non sia la persona mite e accomodante che abbiamo sempre immaginato.

Uno dei motivi per cui Meghan ha scelto di non separarsi da lei potrebbe essere proprio questo: le similitudini nel loro carattere, ma non bisogna trascurare un’altra possibilità.

Doria Ragland, di origini chiaramente africane, è un tassello importantissimo per la storia di “falsa difficoltà” messa in piedi da Meghan a favore della stampa. Gli antenati di Doria erano giunti in America come schiavi, secoli dopo la discendente di quegli stessi schiavi (Meghan), ha sposato un Principe inglese. Una vera favola!

