Test: la forma delle tue gambe rivela come sei nelle tue relazioni d’amore

Questo test della personalità ti dirà che tipo di persona sei quando hai una relazione a partire dalla forma delle tue gambe.

Si chiama fisiognomica la disciplina pseudoscientifica che analizza la personalità di un individuo osservando le sue caratteristiche fisiche. Oggi ti sveleremo cosa rivela della tua natura sentimentale la forma delle tue gambe.

Ognuno di noi è un individuo unico, con un carattere proprio e un vissuto che si plasma a questo carattere e definisce la persona che saremo nel tempo. Eppure secondo gli astrologi l’appartenenza al segno zodiacale ci conferirebbe caratteristiche distintive innate così come per i seguaci della fisiognomica sarebbe la forma del nostro corpo a darci molte informazioni sulla nostra personalità. Per esempio sapevi che la forma delle tue gambe rivela che tipo di persona sei in coppia?

Test: dimmi come sono le tue gambe e ti rivelerò come sei in amore

Il nostro corpo è rivelatorio. Basta osservare i tratti fisici di una persona per capire molte cose di lei. Il nostro aspetto esteriore riflette il nostro essere interiore. Osserva l’immagine e identifica il tuo tipo di gambe e leggi il profilo corrispondente per capire come sei in una relazione d’amore.

Risultato del test

Occa cosa rivela di te la forma delle tue gambe:

Se le tue gambe si toccano l’un l’altra per tutta la loro lunghezza

Se le tue gambe si toccano per tutta la loro estensione significa che sei una persona solare e positiva. In coppia sei attenta e premurosa. Metti il rapporto davanti a tutto e ti impegni per renderlo ogni giorno più bello. Dai importanza alle piccole cose e cerchi di preservare sempre la fiducia reciproca.

Se le gambe si toccano solo alle caviglie

Se le tue gambe si toccano solo alla fine verso le caviglie significa che sei una persona ottimista. Vedi sempre il bicchiere mezzo pieno e questo tuo atteggiamento ti aiuta anche in amore ad attrarre relazioni con un grande potenziale. In amore sei solare e ami condividere con il partner viaggi, avventure e preservare il contatto con la natura.

Se le tua gambe si toccano solo all’altezza del cavallo

Se le tue si toccano sul cavallo significa che l’amore per te è una mission impossible. Le tue relazioni naufragano spesso e non ne comprendi il motivo. Iniziano tutte bene tanto che hai l’impressione che non potrebbero andare meglio, ma il tempo cambia tutto. Nonostante tu sia presente ed affettuosa il partner manifesta molti disaccordi e ti critica spesso. Il rapporto inizia a stabilirsi tra alti e bassi fono a farti perdere l’entusiasmo.

Se le gambe non si toccano in nessun punto

Se le tue gambe non si toccano in nessun punto significa che sei una persona semplice, tradizionale, che ama il classico e il buon gusto. In coppia assecondi questo tuo modo di essere e ti mostri poco aperta a sperimentare cose nuove o strane e ti accontenti del solito. Se il tuo partner dovesse insistere non ti tiri indietro, per renderlo felice faresti di tutto.