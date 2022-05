Riesci a vedere il volto nel quadro? Scopri che cosa significa

By

Oggi abbiamo pensato di scoprire un tratto particolare di te, grazie al test coppia o volto. Sei pronto a scoprire perché sei diverso dagli altri?

Va bene, va bene: non vogliamo di certo dire che tu sia Harry Potter o il Prescelto dei film di Matrix!

Quello che intendiamo è che il nostro test della personalità di oggi può darci un quadro (ah-ah, gioco di parole voluto) della tua personalità particolarmente interessante.

Ti chiediamo solo di essere sincero e di dirci che cosa hai visto in questo quadro.

La tua risposta potrebbe rivelarci veramente molto di te!

Test coppia o volto: dicci cosa hai visto e scopri chi sei veramente

Inutile girarci tanto intorno: tutti quanti siamo unici e speciali ma ci sono persone che sono diverse dalle altre in maniera decisamente più marcata.

Quello che intendiamo, solo, è che è possibile affidarsi a questi test della personalità per capire davvero chi abbiamo intorno o chi siamo veramente.

Il nostro test di oggi prende forma dal quadro di Rafał Olbiński che vedi qui sopra. Il soggetto quasi impressionista del disegno potrebbe trarti in inganno.

Noi vogliamo sapere che cosa hai visto tu nel dipinto e senza ingannarci: una coppia o un volto che ti scruta?

Scopri in che cosa sei diverso dagli altri (oppure no).

hai visto una coppia che balla : come tantissime altre persone, ti sei fatto “ingannare” dal primo piano di questo quadro.

Non c’è assolutamente niente di male in questo! La tua scelta nel test coppia o volto, però, ci aiuta a capire che sei in un momento decisamente difficile.

Il tuo sguardo si ferma solo al superficiale e non vuoi mai andare più a fondo di così. Lasci che gli altri decidano per te e, spesso, ti ritrovi in situazioni che non ti piacciono. Non lo fai perché sei sciocco o perché non hai voglia di analizzare gli altri: si tratta semplicemente del tuo modo di approcciare alle situazioni, così da poter evitare conflitti troppo complicati!

Ehi, non prendertela. A tutti capita di essere un poco disconnessi una volta ogni tanto; il nostro test coppia o volto, infatti, non ci dice che sarai così per sempre! Forse puoi provare il nostro test dell’occhio interiore potrebbe aiutarti a capire meglio come stai: lo proverai?

Se sei riuscito a vedere il volto, possiamo sicuramente dire che sei una persona leggermente diversa da tutti gli altri. Ma per quale motivo?

Semplicemente, sei una persona che ha sempre il quadro della situazione (ehi, un altro gioco di parole), chiaro e preciso.

Non ti fai ingannare praticamente da nessuno e, anche quando abbassi la guardia, in realtà sei sempre pronto a scoprire inganni e maldicenze alle tue spalle.

Il fatto che tu abbia visto il volto, infatti, ci dice che sei una persona molto attenta a guardare oltre le apparenze. Non ti fermi ad un primo ragionamento ma vuoi sempre andare a fondo e non ti lasci ingannare da un bel sorriso o da parole gentili che non sono seguite da atti concreti. Ovviamente siamo contenti per te anche se ci chiediamo se tutti questi attacchi che vedi non siano forse un poco esagerati.

Per essere sicuri, ti proponiamo anche il test degli attacchi che ci dice tutto delle persone che ti circondano: grazie a lui riuscirai a capire chi e se ti minaccia! Vale la pena provarlo, non credi?

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.