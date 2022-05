E’ stata una delle prime dame di Uomini e Donne: oggi la sua vita è così

By

E’ stata una delle dame più amate delle passate edizioni di Uomini e Donne. Dopo aver lasciato la trasmissione ha rivoluzionato la sua vita. Ecco cosa fa oggi

Stiamo parlando di Rossella Bova. La dama del trono over aveva conquistato tutti, cavalieri compresi. Infatti è ricordata come una delle signore più affascinanti della scorsa edizione.

Dopo che si è chiusa la stagione la donna è scomparsa dal circuito televisivo. Eppure, Rossella Bove continua a conquistare tutti, sia per il suo carattere schietto che l’ha contraddistinta in televisione sia per la sua bellezza.

Infatti la ex dama di Uomini e Donne è molto seguita sui suoi profili social. Ama condividere con i suoi follower scatti e attimi di vissuto quotidiano.

Ma cosa fa oggi? Com’è cambiata la sua vita dopo quella esperienza televisiva? Scopriamolo insieme!

Rossella Bove, ecco cosa fa dopo Uomini e Donne

Dopo aver deciso di abbandonare per sempre il trono over di Uomini e Donne, per aver conosciuto un uomo interessante al di fuori del programma televisivo, Rossella è scomparsa dal mondo dello spettacolo.

Mora, occhi penetranti e un carattere sincero, schietto e deciso. Alla fine della stagione del 2021 di Uomini e Donne, la donna ha voluto cambiare la sua vita dopo tre anni di presenza fissa al programma condotto e ideato da Maria De Filippi. Interrompendo di fatto, la frequentazione che aveva iniziato con Graziano Amato.

Dopo aver abbandonato per sempre il programma, la donna aveva anche lasciato un messaggio ai suoi follower e fan:

“Ogni vostro messaggio mi emoziona, siete davvero SPECIALI. Avere così tanti amici che mi dimostrano il loro affetto, mi riempie di gioia”, ha dichiarato nel post su Facebook. Sono lusingata e quasi incredula di fronte a tale manifestazione di cordialità e familiarità. GRAZIE GRAZIE GRAZIE”, ha poi aggiunto Rossella.

Insomma, Rossella continua ad essere apprezzata nonostante siano passati anni dalla sua partecipazione al programma. Non si sanno grosse informazioni sul suo stato attuale, ossia se sia fidanzata o single e che impegni lavorativi ha. Quello che è certo è che la donna ha conservato il suo naturale fascino e splendore.