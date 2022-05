Hai uno stallo nella dieta? Mangia questi cibi a colazione!

Scopri quali sono i cibi per dimagrire che inseriti nella colazione ti aiuteranno ad eliminare ogni forma di stallo nella tua dieta.

Per poter dimagrire è importante seguire una dieta che sia sana e bilanciata e che abbia dalla sua anche diverse tattiche in grado di potenziarla e di renderla più efficace. Dalla scelta dei cibi, all’attività sportiva fino alle buone abitudini da mettere in pratica e a gli errori da non fare mai, le cose che puoi fare sono davvero tante.

Oggi, però, ci concentreremo in particolare sulla scelta degli alimenti. Ci sono infatti dei cibi adatti per dimagrire e che una volta inseriti nella tua alimentazione, e sopratutto a colazione, ti aiuteranno a sbloccarti e a raggiungere più rapidamente il tuo peso forma. Ciò che conta, ovviamente, è inserirli nel modo corretto e all’interno di un’alimentazione che sia davvero sana e bilanciata e quindi idonea al dimagrimento.

I cibi per dimagrire che devi assolutamente inserire nella tua colazione

Perdere peso non significa limitarsi a consumare meno calorie di quante se ne consumano ma anche e sopratutto nel cercare di ottenere una buona risposta dall’organismo. Un metabolismo più efficiente è infatti in grado di portare ad un dimagrimento più sicuro e performante.

E cosa c’è di meglio dei cibi che aiutano a dimagrire? Alcuni di questi, sono anche così buoni che scoprirli sarà un vero piacere.

Il caffè

Iniziamo da un alimento che probabilmente consumi già ma che sapere come tuo alleato lenirà eventuali sensi di colpa. Ovviamente stiamo parlando del caffè rigorosamente senza zucchero. Al contrario, infatti, il suo contributo per quanto efficace risulterà vano. Per addolcirlo potrai sempre usare un dolcificante a piacere o del latte (anche di tipo vegetale) che da solo è già in grado di fare molto. Da una a tre tazzine al giorno, infatti, questa bevanda può fare la differenza e accelerare il tuo metabolismo aiutandoti a consumare di più e più in fretta ciò che mangi. Inoltre, il caffè è anche noto per aiutare a lenire il senso di fame. Cosa che quando si è a dieta è sempre comoda, no?

Il tè verde

Restiamo in tema bevande e parliamo di una tra le più note quando si parla di perdita di peso. Ancora una volta, parliamo di quello senza zuccheri aggiunti e ancor meglio se matcha e biologico. Ricco di polifenoli, il tè verde ha proprietà detox che lo rendono adatto a depurare l’organismo e che ne fanno un grande amico della dieta. La sua polvere (se userai il matcha) può anche essere usata per insaporire lo yogurt o il kefir del mattino. Cosa che lo renderà ancor più prezioso ai tuoi occhi.

Il Kefir di latte è tra i cibi da colazione per dimagrire

E visto che lo abbiamo nominato e che rientra sempre tra le bevande, parliamo anche del kefir. Questa bevanda fermentata fa bene all’intestino, lo protegge e lo rafforza. E, come ben sappiamo, un intestino sano è indispensabile per poter contare su un buon metabolismo. Inserirlo nella tua alimentazione è quindi altamente consigliato anche e sopratutto se stai cercando di perdere peso. Tra le altre cose, contrasta anche la pancia gonfia, rendendosi doppiamente utile.

L’avocado

Passiamo ad un alimento solido che può essere gustato sia a colazione che in altri momenti della giornata. Sebbene sia ricco di grassi, questi sono per lo più buoni ed in grado di far bene all’organismo. Mangiato in piccole quantità (è molto calorico) rappresenta quindi uno degli alimenti da inserire quando si è a dieta. Consumarlo aiuta infatti a ridurre la fame nervosa, mantiene a lungo la sazietà e aiuta a ridurre la quantità di zuccheri nel sangue. Si tratta insomma di in cibo buono, sano e adatto alla dieta che a colazione si presta a diversi usi. E se ami i dolci, frullato con del cacao amaro ed un pizzico di dolcificante può rappresentare un piacevole diversivo.

Il cioccolato fondente

Lo abbiamo nominato, seppur da lontano, e quindi, eccolo qui. Il cioccolato fondente (oltre il 75%) è un super cibo che sazia, soddisfa la voglia di dolce, riduce il rischio di abbuffate e fa bene al metabolismo. Mangiarlo ti aiuterà quindi a dimagrire mentre ti godi qualcosa di buono. Anche qui, è importante controllarsi nelle quantità. 20 grammi al giorno saranno più che sufficienti per avere il tuo angolo di piacere e rendere migliore (oltre che più felice) la tua dieta. Da evitare se sei allergica al nichel.

Inserire questi cibi nella tua colazione ti aiuterà a dimagrire molto più in fretta e ti consentirà di dire stop a qualsiasi forma di stallo. E tutto imparando a mangiare alimenti più buoni e sani che mai.