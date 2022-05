Test delle Piastrelle | Quale emozione comunica la tua casa?

By

Le piastrelle decorative danno alla casa grande carattere e personalità: quella che scegli svelerà cosa racconta la tua casa di te.

La decorazione degli interni di una casa è ciò che più di tutto esprime la personalità delle persone che la abitano.

Le donne, in particolare, hanno sempre avuto un grande talento e una grande attenzione per la decorazione d’interni.

Il motivo è che le donne si occupano da sempre di accogliere e nutrire la famiglia, di rendere “il nido” sicuro e adatto ad accogliere i nuovi arrivati.

Naturalmente ci sono moltissimi stili differenti per arredare una casa al fine di renderla accogliente. Tutto dipende sicuramente dal gusto personale di chi la abita ma anche dal suo carattere e dalla sua indole più profonda.

Si può dire, infatti, che la casa rende visibile ciò che c’è nel cuore di una persona o della sua famiglia.

Cosa racconta la tua casa di te?

Test delle Piastrelle Decorative

Per eseguire questo test ti chiediamo soltanto di osservare le piastrelle che ti proponiamo e di scegliere quella con cui decoreresti la cucina della tua casa. Non si tratta di piastrelle comuni: immaginale in punti precisi e disposte in maniera molto studiata. Una volta presa la tua decisione leggi il profilo corrispondente!

1 – La piastrella verde

Questa piastrella dai motivi decorativi molto elaborati presenta un cuore rosso vivo e diverse “cornici” decorative alternate tra verde bosco, bianco e giallo.

Probabilmente ad aver attirato la tua attenzione è l’accurata combinazione di colori così differenti tra loro, che riescono però a creare un motivo piacevole e armonioso.

Se hai scelto questa piastrella significa che sei una persona estremamente accogliente e protettiva, che tende a rendere pacifico e sereno tutto ciò che gravita intorno alla casa e all’ambienta familiare.

Ciò che la tua casa comunica è accoglienza, serenità e pace: tutto quello che dovrebbe essere la casa a cui tornare ogni sera.

2 – La piastrella rossa

Il rosso è da sempre il colore della passione, dell’amore e del fuoco. Rappresenta anche la forza distruttiva delle emozioni non controllate.

All’apparenza questa piastrella non sembrerebbe adatta a decorare una casa, poiché è dipinta per lo più in un colore estremamente aggressivo che potrebbe trasmettere agitazione.

Se, nonostante tutto, hai scelto proprio questa piastrella, significa che il sentimento che anima la tua casa è l’amore ed è ciò che intendi trasmettere a tutti coloro che vi entrano.

Forse nella tua casa si litiga spesso o almeno ci sono accese discussioni intorno ad argomenti importanti, ma questo non deve trarre in inganno: sei sempre capace di mantenere l’armonia tra tutti i membri della tua famiglia e, più in generale, tra tutti coloro che frequentano casa tua.

3 – La piastrella gialla

Il giallo è il colore del sole, dell’allegria, della serenità e della gioia. Rappresenta la luce e la sicurezza contro tutto ciò che è nel mondo è oscuro e spaventoso.

In questa piastrella, in particolare, il giallo è disposto in maniera oridnata e simmetrica, a forma di croce.

Se è stato proprio questo “ordine” a colpire maggiormente la tua attenzione significa che sei una persona che crede fermamente nella giustizia, nell’armonia e nell’ordine.

La tua casa è luminosa, ordinata e pulita come il tuo cuore. Ti preoccupi sempre di trattare tutti i membri della famiglia in maniera corretta e oggettiva, non tolleri che ci siano incomprensioni e gelosie tra le persone che ami e vuoi che tutti siano il più possibile felici e sereni.

Secondo il test delle piastrelle la tua casa trasmette sicurezza: tutti coloro che vi entrano sanno che troveranno un ambiente sereno e stabile all’interno del quale potranno esprimere liberamente se stessi e potranno essere apprezzati per quello che sono.

4 – La piastrella marrone

La piastrella marrone presenta un grande fiore centrale intorno a cui si organizzano motivi decorativi pieni di linee curve e dai colori molto rassicuranti.

Si tratta probabilmente della piastrella più “vecchio stile” che ti abbiamo proposto. Se hai scelto proprio questa significa che per te la casa è un concetto che riporta al passato.

Credi fermamente negli antichi valori di una volta e vuoi trasmettere alla tua famiglia le sensazioni di sicurezza e di gioia che provavi da bambina.

Nella tua casa si respira un’atmosfera rassicurante e tradizionale, dove tutti conoscono il proprio posto, i propri compiti e i propri diritti. È un microcosmo perfetto dove tutti vivono in serena semplicità.

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.