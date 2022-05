Il test dell’intraprendenza saprà dirci se e quanto sei coraggioso

Quante volte hai desiderato cambiare vita? E, conseguentemente, quante volte lo hai fatto poi davvero? Il test dell’intraprendenza ce lo svelerà subito: pronta a scoprire quanto sei coraggiosa?

Se credi di essere una persona coraggiosa, preparati a ricrederti. O forse no?

Il nostro test della personalità di oggi è qui per aiutarci a capire meglio chi sei veramente.

Quale modo migliore di farlo se non lasciando campo libero al tuo inconscio?

Questo quadro, infatti, ci aiuterà a determinare quanto sei coraggioso o libero ed in quale misura.

Pronta a metterti in gioco?

Test dell’intraprendenza: dicci cosa vedi in questo quadro e scopri chi sei veramente

Tutti amiamo pensare di essere persone capaci di fare atti coraggiosissimi senza battere ciglio.

La realtà dei fatti, spesso e volentieri, non è proprio così!

Ehi, essere dei vigliacchi ovviamente non è qualcosa che ci auguriamo per te ma non è neanche detto che tutti debbano essere coraggiosi o intraprendenti!

Il test di oggi è qui per aiutarci a capire meglio chi sei veramente, in modo da non farti trovare “impreparata” di fronte a momenti particolarmente complicati.

Devi solo dirci che cosa hai visto primo guardando questa opera: il resto lo faremo noi!

Allora, pronta a scoprire chi sei grazie al test dell’intraprendenza?

prateria : beh, dobbiamo veramente farti tanto di cappello. La prateria, infatti, è uno dei simboli che parla più di tutti di intraprendenza! Complimenti, nel nostro test dell’intraprendenza sei tu il più coraggioso! Anche se non ti sembra, sei una persona che non ha paura di mettersi alla prova. Senti forte il desiderio di vivere qualcosa di nuovo e di entusiasmante ma questo non vuol dire che butti tutto all’aria (comprese le persone ed i rapporti) per correre dietro all’avventura del momento!

Sei intraprendente in maniera ragionata, precisa e rispettosa dei sentimenti di tutti. Quando l’avventura chiama rispondi ma non sei egoista o cattivo!

Nel test dell’intraprendenza hai svelato di non esserlo molto ma questo non è assolutamente un problema! Un sentiero piano, che si svolge in un contesto naturale, senza pericoli e minacce è il riflesso del tuo carattere e stato d’animo. Sei una persona profondamente pacata, che non ha bisogno di grandi emozioni per vivere felice!

Beh, possiamo dire che sei una persona veramente intraprendente (ehi, dopotutto questo è il test dell’intraprendenza) anche se un poco concentrata solo su sé stessa.

Pensi solo a cosa potrebbe esserti utile e cosa potrebbe fare del bene a te: per questo sei così “intraprendente”! Forse è il caso di farti provare anche il test del peggiore tradimento : potrebbe non essere assolutamente quello che pensa il tuo partner e questo potrebbe creare situazioni spiacevoli. Sei sicuramente una persona particolare, che ha un modo diverso dagli altri di vivere la vita. Il tuo livello di intraprendenza, però, è sicuramente buono!

Le barche, infatti, sono generalmente considerate come il simbolo di qualcosa che va via, che parte e che si allontana. Nonostante il viaggio e l’allontanarsi sia quasi sempre sinonimo di intraprendenza, nel nostro test di oggi non è proprio così.

Tu vuoi scappare, da qualcosa o da qualcuno: ma da chi? La tua intraprendenza nasconde, spesso, la voglia di lasciarti indietro qualcosa o qualcuno che non vuoi affrontare. Altro che coraggio!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.