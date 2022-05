Le slingback hanno scritto la storia della moda, ma come abbinarle?

By

Le slingback hanno scritto la storia della moda mondiale, ma con quali capi le possiamo abbinare per essere trendy? Ecco alcuni outfit.

Le slingback e la moda danno vita insieme ad una storia d’amore senza fine.

Il loro esordio in questo mondo, infatti, risale alla fine degli anni ’30, quando iniziarono a comparire ai piedi delle pin – up.

Queste calzature, che lasciavano scoperte le caviglie, erano abbinate spesso a minigonne e shorts.

Arrivano così gli anni ’50 ed anche Chanel decide di sposare la filosofia delle slingback e decide così di creare le two – tones, che hanno scritto letteralmente la storia della moda mondiale, tanto da essere considerate cult ancora oggi.

E non solo, perché nello stesso decennio tutte le celeb più famose iniziarono a guardarle con interesse e così non era raro avvistarle ai piedi di Brigitte Bardot, ma anche di Lady Diana.

Arriviamo così alla loro evoluzione, quelle con tacco a spillo, divenute emblema di femminilità e sensualità.

Sono quelle indossate da Marilyn Monroe in Quando la moglie è in vacanza, per intenderci. Le sue erano bianche con cinturino, erano state create da Salvatore Ferragamo e sono divenute iconiche.

Facciamo quindi un volo ed arriviamo ai giorni nostri. Dagli anni ’30 al 2022, le slingback non hanno mai perso il loro valore nella moda.

Il modello classico (considerato tale ancora oggi)? Quello con tacco compreso tra i cinque e gli otto centimetri, disegnato da Massaro, la famosa punta di diamante dei Métiers d’Arts.

Le abbiamo viste sfilare di recente infatti sulle passerelle di Saint Laurent, nella loro versione con punta sottile e tacco a spillo, di Michael Kors, con kitten heel in vernice nera, di Miu Miu, che ha “copiato” quelle storiche di Chanel.

Insomma, i tempi sono passati, ma queste calzature sono rimaste sempre un must have.

Ma una domanda sorge spontanea a questo punto: con quali capi possiamo abbinare le slingback? Ecco qualche idea.

Come abbinare le slingback ed essere alla moda

Indossare le slingback è comunque pur sempre un privilegio e di certo non per loro costo in termini economici, ma per il loro valore nella storia della moda.

A prescindere dal colore, dal modello, dal tacco, restano sempre un evergreen e non possiamo non averne almeno un paio nell’armadio (anzi, anche più di uno).

Ma con quali capi possiamo abbinare le slingback per essere trendy? Ecco 5 look creati partendo da queste calzature.

Slingback e total black

Queste calzature sono eleganti, chic, sofisficate e quindi perché non azzardare un abbinamento slingback e total black?

Il tocco di classe? Scegliere scarpe panna, oppure beige, oppure anche bianche, da indossare con una cintura ed una borsa dello stesso colore che possa creare un distacco cromatico netto.

In questo modo avrai una sorta di outfit black and white (nel caso del panna e del beige rivisitato), che è proprio il tipico tripudio di eleganza.

Slingback ed abito a campana

Questo look fa molto anni ’50, ammettiamolo, ma data la collocazione temporale delle slingback nella storia della moda, forse è proprio questa la combo adatta a loro per eccellenza.

Possiamo in questo caso scegliere liberamente se optare per scarpe basse, oppure con un po’ di tacco, tutto sta nel sentirsi a proprio agio ed entrambe le tipologie si adatteranno benissimo all’abito.

Slingback, jeans e top

Hai mai visto qualcosa di più casual – chic? Impossibile. Le slingback danno quel tono di eleganza all’indumento casual per eccellenza, il jeans.

Questo duo così diventa di classe, ma non troppo ed è da riproporre soprattutto di giorno, ad esempio per andare ad un pranzo fuori con le amiche nel weekend.

Slingback e tailleur

Certo, questa combo può sembrare un attimo azzardata a primo sguardo, ma non lo è affatto, anzi, funziona eccome.

Che sia mini tailleur, taglio maschile, blazer e gonna, le slingback sono sempre quel tocco che serve per rendere il tailleur ancora più fine di quanto già non lo sia.

Qui siamo in terreno ultra chic, ma per smorzare leggermente i toni possiamo giocare sui colori: potremmo ad esempio indossare un completo colorato con delle calzature di un tono neutro ad esempio per dare quel tocco di grinta che ci serve.

Abbinare slingback e wrap dress

Il wrap dress è un’altra componente fondamentale della moda del 2022 e tra l’altro sappiamo che sta bene praticamente a tutte le donne.

Ecco che le slingback possono diventare il “dettaglio” che lo rende un capo bon ton a tutti gli effetti (ammesso che non lo fosse già di suo).

Preferibilmente con un leggero tacco non troppo alto, questo duo può essere sofisticato al punto giusto, tanto da essere utilizzabile sia di giorno – anche per andare a lavoro ad esempio – che di sera, per andare ad una cena fuori.