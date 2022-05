La classifica dei segni che devono sempre avere qualcosa da fare

By

I segni zodiacali che devono sempre essere occupati sono persone che non possono stare da sole neanche per un attimo: non è facile avere a che fare con loro!

Hai mai conosciuto qualcuno che doveva sempre (e sottolineiamo sempre) avere qualcosa da fare onde evitare di stare un attimo da solo con sé stesso?

Feste, aperitivi, appuntamenti tête-à-tête, vacanze e gite e chi più ne ha più ne metta.

Ehi, non ce la stiamo prendendo con le persone estroverse e sociali ma con un tipo di persone molto più difficile da individuare. Per fortuna stelle e pianeti hanno deciso di darci una mano!

I segni zodiacali sempre occupati da qualcosa: scopri la classifica di oggi dell’oroscopo

Non c’è niente da fare: quando conosci uno di segni zodiacali che sono sempre occupati da qualcosa, almeno all’inizio, provi un minimo di invidia.

Guarda quanti impegni, quanti amici e quante cose ha da fare questa persona: si vede che ha una vita veramente piena e gradevole, vero?

Mm, forse potresti sbagliarti.

La classifica dei segni zodiacali sempre occupati in qualcosa ci svela la verità: scopriamo chi sono i primi cinque segni nella graduatoria di oggi e anche perché devono sempre avere qualcosa da fare.

(E speriamo anche che tu non sia tra loro!).

Leone: quinto posto

Provate a chiedere ad un nato sotto il segno del Leone di passare anche solo una serata in casa e vedrete uno sguardo di puro e vero disgusto.

Ai Leone è praticamente impossibile stare fermi con le mani in mano anche solo per un istante.

Se non stanno lavorando (cosa che fanno quasi sempre, anche troppo) i Leone stanno per uscire o stanno organizzando una festa con gli amici.

Stare da soli con sé stessi potrebbe portare a conseguenze inenarrabili: dovrebbero pensare ai propri sentimenti!

Gemelli: quarto posto

Anche i nati sotto il segno dei Gemelli devono avere sempre qualcosa da fare nella vita. Non potete assolutamente fermarli!

I Gemelli sono persone che tendono a “scappare” di fronte ai problemi.

Per farlo, spesso e volentieri, si riempiono la vita di impegni e cose da fare, che gli impediscono di poter stare troppo tempo fermi in un punto!

Ai Gemelli piace veramente tanto avere da fare: gli assicura la pace che tanto cercano!

(Forse dovrebbero provare il nostro test della pace: aiuta a capire come raggiungerla).

Capricorno: terzo posto

Pace? Calma e tranquillità? Stare con le mani in mano ed oziare, vittime del dolce far niente?

I Capricorno stanno già per avere una crisi isterica: ma come fate a proporre anche solo una cosa del genere?

Ai Capricorno capita spesso, infatti, di innervosirsi particolarmente. Vorrebbero rilassarsi e non fare niente, peccato che per i Capricorno rilassarsi vuol dire avere da fare!

Anche a questo segno, quindi, non piace particolarmente trovarsi da solo con i suoi pensieri: chissà cosa potrebbe uscire fuori se si mette troppo a ragionare!

Ariete: secondo posto

Per gli Ariete anche è importante avere sempre (e intendiamo veramente sempre) qualcosa da fare.

Gli Ariete, infatti, sono persone decisamente sempre occupate, che non vogliono avere neanche un momento libero nella vita!

I nati sotto questo segno devono riempirsi la vita di impegni: adorano stare al centro di drammi e situazioni e si annoiano tremendamente da soli.

Per un Ariete, quindi, non avere niente da fare è praticamente impossibile: si sentirebbe un vero e proprio sfigato!

Cari Ariete, che ne dite di provare a rallentare un attimo? Con tutte le cose che avete da fare, non sapete veramente cosa provate davvero nei confronti degli altri.

Un attimo di pausa serve a tutti (soprattutto a chi si trova anche nella classifica dei segni zodiacali maniaci del controllo)!

Scorpione: primo posto nella classifica dei segni zodiacali sempre occupati

Gli Scorpione sapevano benissimo che si sarebbero ritrovati in questa classifica dell’oroscopo.

Essere dei segni zodiacali sempre occupati, infatti, si adatta perfettamente agli Scorpione: come non potrebbe?

Gli Scorpione pensano che oziare sia veramente una colpa e, per questo motivo, si concedono veramente pochi momenti per riposare.

Per il resto devono sempre essere impegnati, sempre con un qualcosa da fare che rappresenti una sfida quasi impossibile!

Lo Scorpione è fatto così: non ci pensa due volte a ricoprirsi di impegni perché se non lo facesse il giudice della sua vita potrebbe iniziare a disprezzarlo.

Ovviamente il giudice della sua vita è una persona ed una persona soltanto: lo Scorpione stesso!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.