La modella più famosa al mondo ha dovuto fare i conti con un terribile dramma, che le ha fatto rischiare la vita. Ecco di chi si tratta.

Lei è una delle modelle più belle e seguite al mondo, e il suo account Instagram conta innumerevoli followers che la seguono ogni giorno senza mai perdersi un aggiornamento. La top model ha però di recente dovuto affrontare un dramma davvero terribile, a causa del quale ha temuto di perdere la vita. La modella ha infatti rivelato di aver perso la sensibilità a una parte del viso, completamente paralizzata. Ecco di chi stiamo parlando e cosa è successo alla ragazza.

Una delle modelle più richieste e di successo al mondo (anche se non iconica come quest’altra modella italiana), e moglie di Justin Bieber ha recentemente dovuto affrontare un dramma di proporzioni enormi che le è quali costato la vita. Immediata la preoccupazione del marito Bieber, che ora non la perde di vista un attimo. Ma che tipo di dramma ha dovuto affrontare la nota modella che negli anni ha posato per i più importanti fotografi e riviste del mondo?

Il dramma della modella più famosa al mondo

Stiamo parlando della bellissima Hailey Baldwin, nipote dell’attore Alec Baldwin, (recentemente protagonista, suo malgrado, di un traumatico episodio di cronaca nera avvenuto sul set di un suo film).

Fin dalla tenera età Hailey è un volto noto nel mondo dello spettacolo. Nel 2005, quando aveva solo nove anni, è apparsa insieme alla sua famiglia nel documentario Livin It: Unusual Suspects. La sua principale ambizione, però, era quella di diventare una ballerina professionista, sogno che non ha potuto realizzare a causa di una frattura al piede. Ha quindi scelto di iniziare la carriera di modella e, nel 2014, ha firmato il suo primo contratto con l’agenzia di moda Ford Models, passando poi nel 2016 alla più famosa e prestigiosa IMG Models.

Nel 2018, Hailey si è sposata con il cantante simbolo dei teenager degli inizi degli anni 2000 Justin Bieber. I due erano già stati insieme per qualche settimana (dal dicembre 2015 al gennaio 2016) ma la storia non era durata. Poi, nel 2018, il colpo di fulmine che li ha convinti a sposarsi dopo solo pochi mesi dal riavvicinamento. I due sembrano più innamorati che mai, tanto che l’improvviso dramma vissuto dalla modella ha mandato Bibier nel panico. La modella lo scorso marzo ha infatti avuto un ictus, che le ha temporaneamente paralizzato una parte del volto.

“Ero seduta a tavola con Justin, stavamo parlando normalmente durante la colazione, quando ho sentito una strana sensazione nel braccio destro, dalla spalla fino le dita della mano, che erano intorpidite. E quando mio marito mi ha chiesto che cosa avessi mi sono resa conto che non riuscivo a parlare”, ha raccontato la ragazza, ancora molto scossa.

“Tutto il lato destro della mia faccia era bloccato, non riuscivo a dire una parola e ho pensato immediatamente a un ictus”. I sintomi allarmanti sono durati circa 30 secondi, ma per diverso tempo Baldwin non è riuscita a parlare, anche a causa del forte spavento. Soccorsa immediatamente da un medico, la ragazza è stata poi portata in ospedale con urgenza. Ora sembra che la tempesta sia passata, ma la preoccupazione resta. Speriamo che cose come questa non debbano più capitarle. Vi ricordate quest’altra nota modella ex protagonista di Striscia la Notizia? Eccola oggi!