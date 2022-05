È stata una delle commesse più amate della tv italiana. Oggi la sua carriera è davvero lanciatissima. Ecco di chi stiamo parlando.

Abbiamo imparato a conoscerla sul piccolo schermo nella serie Commesse e, ancora prima, al concorso di Miss Italia. Ora la sua carriera di attrice non potrebbe essere più lanciata e la nuova serie a cui ha preso parte è adesso campione di ascolti. Sembrano lontani, ormai, i tempi delle prime apparizioni in tv in fiction come Cuore e Soraya, che pur ne hanno confermato le doti recitative e il naturale carisma. Ma chi è quest’attrice dalla bellezza davvero fuori dal comune?

Nella serie tv Commesse si è distinta per l’intensità recitativa e il suo naturale magnetismo, che è impossibile non notare in ogni fiction e serie tv a cui ha preso parte. Iniziata un po’ in sordina, la carriera di questa meravigliosa attrice è stata un crescendo di emozioni e di successi. L’ultima serie a cui ha preso parte, nello specifico, ha avuto un successo davvero straordinario, realizzando ascolti da capogiro. Ecco di chi si tratta.

È stata una delle commesse più amate della tv italiana. Eccola oggi

Stiamo parlando della bellissima e talentuosa Anna Valle, una delle attrici più iconiche della sua generazione, oggi di nuovo sul piccolo schermo con la serie campione d’incassi Lea – Un nuovo giorno.

La carriera televisiva di Anna Valle è cominciata molto presto. Nel 1995, infatti, ad appena 20 anni è stata eletta Miss Italia e in quell’anno ha avuto inizio la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Nei primi anni ha preso parte ad alcuni fotoromanzi e, nel frattempo, ha studiato recitazione al Teatro blu di Roma. Nel 1999 è stata una delle protagoniste della fortunata serie Commesse, in cui ha recitato accanto a professioniste di spessore come Sabrina Ferilli e Nancy Brilli. Nei primi anni 2000 ha poi partecipato a diverse fiction come Turbo (2000), Cuore (2001), Augusto e Soraya (2003), Le stagioni del cuore (2004), Callas e Onassis (2005) e Fuga per la libertà – L’aviatore (2008).

Dopo essersi sposata e aver dedicato un po’ di tempo alla sua famiglia, nel 2010 Anna ha preso parte alla miniserie Atelier Fontana – Le sorelle della moda, interpretando una delle tre sorelle stiliste (le altre due sono state interpretate da Alessandra Mastronardi e Federica De Cola). La fiction ha ottenuto un successo davvero straordinario, raggiungendo picchi fino a 9 milioni e mezzo di telespettatori. La Valle ha poi recitato al fianco di Alessandro Preziosi nella fiction Un amore e una vendetta, anche questa campione di ascolti. Nel 2012 ha inoltre interpretato Anna Ferraris nella fiction Rai Questo nostro amore, e nei sequel del 2014 e del 2018 Questo nostro amore 70 e Questo nostro amore 80. Nel 2017 ha recitato invece in Sorelle, in cui ha vestito i panni della protagonista Chiara.

Più recentemente abbiamo visto Anna Valle nel 2019 in La Compagnia del Cigno, in cui ha interpretato il personaggio di Irene, insegnante di musica. La storia gira intorno alla vita di sette ragazzi che frequentano il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Nonostante i suoi numerosi impegni in tv, Anna non ha mai smesso di dedicarsi il teatro, sua grande passione. L’attrice ha infatti preso parte, fin da quando era solo una ragazzina, a numerosi spettacoli teatrali (soprattutto classici greci). Nel 2022 ha inoltre presentato al 72º Festival di Sanremo la fiction Lea – Un nuovo giorno, che oggi continua riscuotere molto successo.