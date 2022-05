Bionda, bellissima e brasiliana: dopo Striscia la Notizia cambia vita

Vi ricordate di questa ex velina di Striscia la Notizia? Adesso ha una vita totalmente diversa, vediamo cosa fa.

Il bancone di Striscia la Notizia è da anni una vera vetrina di nuovi volti della tv. Dal ruolo di veline sono passate davvero tantissime ragazze che, agli esordi della loro carriera, danzavano negli “stacchetti” del programma cult di Antonio Ricci. Molte di loro sono diventate delle affermate showgirl e oggi si dedicano ancora al mondo dello spettacolo.

Ma fra di loro c’è anche chi ha fatto l’esperienza di Striscia per poi cambiare totalmente vita. Oggi siamo andati a cercare per voi qualche curiosità sulla vita di una ex velina che calcò il famoso bancone in compagnia di Melissa Satta. La sua partecipazione al programma ricorda un aneddoto particolare perché la velina bionda venne scelta dallo stesso fondatore del programma in sostituzione di Thais Souza Wiggers che nel 2008 rimase incinta di Teo Mammucari. Non avete ancora capito di chi parliamo? Si tratta di Veridiana Mallman.

Lontano dai riflettori, oggi Veridiana è un’imprenditrice: ecco cosa fa

Il suo nome vi avrà sicuramente fatto ricordare della giovanissima modella brasiliana che venne in sostituzione di Thais a Striscia la Notizia. La sua popolarità durò effettivamente per qualche mese, perché dopo la fine della sua esperienza televisiva di lei non si sono avute più tracce. In realtà per lei ci fu una singola esperienza nell’ambito dei reality show, quando partecipò all’Isola dei famosi. La velina ha scelto però, di non proseguire con il mondo dello spettacolo, per dedicarsi invece a qualcosa di diverso.

Niente riflettori, niente lustrini e paillettes né eventi mondani, Veridiana Mallmann ha cambiato totalmente vita incontrando un imprenditore italiano con il quale ha aperto un’azienda nel settore beauty, in particolare occupandosi di autoabbronzanti. Nella vita dell’ex modella oggi c’è anche un altro grande traguardo: la famiglia. Nel 2014 ha coronato il sogno del matrimonio convolando a nozze con l’imprenditore dopo qualche anno di fidanzamento.

In un’intervista la Mallmann ha ricordato il periodo di Striscia la Notizia con un pizzico di nostalgia affermando: “Quando la vedo mi emoziono“. Ma a parte questo velo di malinconia affettuosa, l’ex velina ha dichiarato poi di non sentire la mancanza del programma. Ti ricordi invece chi fu velina insieme a Giorgia Palmas? A suo avviso, infatti, il mondo dello spettacolo è una realtà che non fornisce certezze nella vita, che ha invece raggiunto dandosi da fare con la sua azienda. Il suo profilo Instagram non è aperto al pubblico e anche in questo Veridiana ci dimostra di preferire una certa riservatezza sulla sua nuova vita.