Vediamo se il tuo occhio interiore è aperto? Trova il tuo tesoro!

Il test dell’occhio interiore è qui per mettere alla prova la tua capacità di trovare quello che ti serve o che ti spetta in questo momento. Ti va di provarlo?

Oggi abbiamo pensato di proporti un test della personalità veramente molto particolare.

Invece di analizzare chi sei o di scoprire i tuoi segreti più importanti, infatti, vogliamo solo sapere se il tuo occhio interiore è aperto e anche… cosa guarda!

Che ne dici, iniziamo subito a vedere come e quanto sei interconnesso con la tua spiritualità?

Test dell’occhio interiore: scegli una scatola e scopri cosa ti porta la tua intuizione

Tutti, anche se magari potrà capitarci di essere scettici a riguardo, abbiamo una intuizione che ci guida nella vita.

Alcuni l’hanno molto sviluppata, altri vanno a periodi ed altri ancora l’hanno decisamente “seppellita“.

Ehi, non ti stiamo di certo dicendo di mollare tutto per vivere la vita da artista circense che sognavi quando eri bambino ma solo che ascoltare i tuoi desideri e le tue vere esigenze a volte è più difficile di quanto non ti sembri.

Il test dell’occhio interiore, quindi, è qui per renderti le cose più facile: capiamo intanto se è aperto o meno e che cosa guarda!

Dovrai solo scegliere una tra queste quattro scatole: come vedi nella foto sopra sono completamente uguali, distinte solo dal loro numero.

Al loro interno, però, c’è qualcosa verso la quale il tuo occhio interiore ti ha spinto!

Scopri scorrendo più sotto che cosa c’era nella tua e che cosa vuol dire per la tua intuizione!

Ecco cosa c’è dentro le scatole del nostro test della personalità di oggi

Dopo aver ragionato un attimo, fatto un profondo respiro e scelto la scatola, adesso è ora di svelarti cosa c’era al suo interno.

Sei pronto per scoprire che cosa dice di te il test dell’occhio interiore?

fiori : ehi, possiamo dire che il tuo occhio interiore funziona veramente bene. Hai trovato dei fiori nel test della personalità di oggi!

Hai scelto a scatola chiusa quella che ti ha attirato di più che è piena di colore e bellezza. Questo vuol dire che nella tua vita sei circondata da cose simili: prova ad apprezzarle di più!

: ehi, possiamo dire che il tuo occhio interiore funziona veramente bene. Hai trovato dei fiori nel test della personalità di oggi! Hai scelto a scatola chiusa quella che ti ha attirato di più che è piena di colore e bellezza. Questo vuol dire che nella tua vita sei circondata da cose simili: prova ad apprezzarle di più! fumo : la tua scelta nel test dell’occhio interiore ti ha portato ad aprire una scatola piena di fumo. Fortunatamente si tratta di fumo blu e non di quello delle sigarette di qualcun altro! Il tuo occhio interiore ti ha diretto verso una scatola che ti porta un messaggio negativo anche se non troppo. Evidentemente in questo momento sei confuso o confusa, non sai che cosa devi fare. Sei sulla strada giusta, però, per dissipare le nubi e vedere tutto più chiaramente!

: la tua scelta nel test dell’occhio interiore ti ha portato ad aprire una scatola piena di fumo. Fortunatamente si tratta di fumo blu e non di quello delle sigarette di qualcun altro! Il tuo occhio interiore ti ha diretto verso una scatola che ti porta un messaggio negativo anche se non troppo. Evidentemente in questo momento sei confuso o confusa, non sai che cosa devi fare. Sei sulla strada giusta, però, per dissipare le nubi e vedere tutto più chiaramente! fulmini : il tuo occhio interiore ti ha portato ad una scatola piena di fulmini. Ehi, che paura, ma che cosa vuol dire?

Semplicemente (o forse non così tanto semplicemente) il test dell’occhio interiore ti dice di fare attenzione alla tua rabbia. Forse stai nascondendo qualche emozione forte, per quieto vivere, ma questa prima o poi uscirà allo scoperto!

I fulmini che hai scoperchiato grazie al test dell’occhio interiore non sono da ignorare: più li tieni nascosti e più avrai dei problemi. (Forse il test della soddisfazione nella vita ti dirà se va tutto bene o se nascondi qualcosa).

: il tuo occhio interiore ti ha portato ad una scatola piena di fulmini. Ehi, che paura, ma che cosa vuol dire? Semplicemente (o forse non così tanto semplicemente) il test dell’occhio interiore ti dice di fare attenzione alla tua rabbia. Forse stai nascondendo qualche emozione forte, per quieto vivere, ma questa prima o poi uscirà allo scoperto! I fulmini che hai scoperchiato grazie al test dell’occhio interiore non sono da ignorare: più li tieni nascosti e più avrai dei problemi. (Forse il ti dirà se va tutto bene o se nascondi qualcosa). … un bel niente: ehm, ci dispiace darti una cattiva notizia ma il tuo occhio interiore è decisamente poco aperto. Anzi, probabilmente è chiuso per bene, come se stessi ancora dormendo!

La tua scelta, infatti, ti ha portato di fronte ad una scatola piena di… niente. Questo potrebbe voler dire che sei molto scollegato dai tuoi sentimenti e dalle tue emozioni in questa fase della vita e che, quindi, non hai modo di entrare in contatto con i tuoi desideri. Il test della gabbia potrebbe aiutarti a smuoverti un poco. Dai, vedrai che la prossima volta il tuo occhio interiore sarà veramente spalancato!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.