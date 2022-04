Test del look di Cecilia Rodriguez | A cosa non dovresti mai rinunciare?

Con questo test useremo i look di Cecilia Rodriguez per esplorare la tua personalità e capire a cosa non dovresti mai rinunciare per rimanere fedele a te stessa.

Quando si parla di moda e di look una donna pensa sempre alla possibilità di mettere in luce diversi aspetti di se stessa, comunicando di volta in volta un’idea e un’immagine diversa del proprio carattere.

Le indossatrici di fama come Cecilia Rodriguez imparano nel corso del tempo a interpretare tante donne differenti, a seconda di ciò che indossano. In questo modo possono essere facilmente di ispirazione alle donne che le osservano e che potrebbero decidere di acquistare i capi che stanno indossando.

Per questo motivo abbiamo scelto proprio Cecilia Rodriguez per un test che ti metterà in comunicazione con le diverse, possibili, interpretazioni di te. Qual è la “te” più autentica e alla quale non dovresti mai rinunciare?

Test dei Look di Cecilia Rodriguez

Per eseguire questo test ti chiediamo soltanto di scegliere uno dei look proposti da Cecilia Rodriguez e leggere il profilo corrispondente. Cerca di non pensare a quale di questi look probabilmente ti starebbe meglio oppure a quale colore ti donerebbe di più. Al contrario, cerca di scegliere solo sull’onda dell’istinto!

1 – Top Viola

Questo top viola è moderno, essenziale e sofisticato. Non ha particolari decorazioni: a renderlo unico è solo la sua particolare scollatura obliqua e il colore particolarmente intenso.

Rappresenta benissimo una donna forte dal carattere deciso, in grado di gestire facilmente anche le situazioni più spinose. Indossando un colore del genere non si passa inosservate e di certo si dimostra la volontà di farsi notare.

Se questo è il look che hai scelto significa che il tratto principale del tuo carattere è l’assertività, cioè la capacità di far valere le tue opinioni e le tue decisioni. È proprio a questo tratto caratteriale che non dovresti rinunciare mai perché è ciò che fa di te una persona in grado di superare ogni difficoltà.

2 – Canotta Verde Acido

Questo top molto scollato dal colore particolare è il look più elegante e sofisticato tra quelli che ti proponiamo.

Esalta la figura in maniera discreta e, allo stesso tempo, estremamente sexy. Rappresenta benissimo una donna affascinante e sicura di sé, in grado di mettersi in mostra e di valorizzarsi nella maniera migliore possibile, con la consapevolezza che attirerà molti sguardi.

Se hai scelto questo look significa che il tratto principale della tua personalità è il carisma. Sei in grado di attirare gli sguardi senza fatica e di convincere le persone a seguire le tue idee. Non dovresti mai rinunciare a questo tipo di atteggiamento, poiché è un tratto della personalità estremamente raro: si tratta di qualcosa che si impara, non di qualcosa che viene spontaneo come accade a te.

3 – Camicia Celeste

La camicia celeste è senza dubbio il look più rigoroso, classico e formale tra quelli proposti. Rappresenta sicuramente un tipo di donna molto austera, che non ha bisogno di abiti eccentrici per sentirsi a suo agio e farsi notare.

Se hai scelto questo outfit sei certamente una persona ordinata, puntuale e rigorosa. Pensi che queste siano le tue migliori qualità e ti sei sempre impegnata moltissimo al fine di perfezionarle.

Proprio il rigore e la forza di volontà sono le due chiavi fondamentali del tuo carattere. Sei una persona estremamente precisa, che ama lavorare bene e con profondo impegno. Non ti lasci distrarre da ciò che consideri poco importante o comunque di importanza secondaria rispetto al resto.

Forse molte persone ti considerano “noiosa e bacchettona” ma non dovresti in alcun modo rinunciare a questo aspetto del tuo carattere: ti permetterà di arrivare molto lontano nella vita.

4 – Completo Azzurro con Top Bianco

Questo completo dal colore intenso ha un taglio molto maschile ma è stato abbinato a un top bianco molto sensuale e di dimensioni ridottissime. Si tratta di un look che basa la sua particolarità con la capacità di fondere elementi maschili e femminili in un mix unico e pieno di forza.

Se hai scelto questo look significa che la tua personalità è un mix di forza e di gentilezza. Sei in grado di affermare la tua volontà e di fare le tue scelte in maniera molto “maschile” ma sai essere contemporaneamente affascinante, maliziosa e carismatica.

Proprio questa tua incredibile capacità di essere “in bilico” tra maschile e femminile è la caratteristica più importante del tuo carattere. Se in passato ti hanno chiamato “maschiaccio” non dovresti dar peso a questo tipo di critiche. Al contrario, dovresti essere orgogliosa di essere percepita come una donna forte, indipendente e fuori dagli schemi.

Vuoi provare tutti gli altri test psicologici di Chedonna.it? Consulta il nostro archivio!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.