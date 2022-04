Questi segni non riescono mai ad essere onesti, neanche con sé stessi

I segni zodiacali mai onesti con sé stessi (e quindi, poi, di conseguenza anche con gli altri) sono veramente difficili da affrontare. Non sei curiosa di sapere chi siano?

Diciamoci la verità: essere onesti con sé stessi non è assolutamente un affare semplice, non credi?

Nella classifica di oggi dell’oroscopo, quindi, abbiamo deciso di mettere in fila tutti quei segni zodiacali che non solo trovano difficile l’onestà nei confronti degli altri… la trovano complicata anche verso sé stessi!

Andiamo a capire meglio di che cosa parliamo, sperando che non ci sia anche il tuo segno tra i primi cinque in classifica oggi!

I segni zodiacali mai onesti con sé stessi e con gli altri: scopri se sei in classifica

A tutti è capitato, prima o poi, di mentire a sé stessi.

Probabilmente ti è successo di dirti: “Ma sì, domani mi sveglio presto e mi alleno prima di andare a lavoro” oppure di stabilire che “lunedì inizio ad andare in palestra” (senza specificare mai in quale anno).

Insomma, sai bene che ci sono delle bugie che tutti raccontiamo anche a noi stessi prima che agli altri. Niente di male in questo: chi è senza peccato, dopotutto, scagli la prima pietra!

Quello di cui vogliamo parlare noi oggi, invece, è decisamente differente. La classifica dei segni zodiacali mai onesti con sé stessi, infatti, è importante da conoscere per numerosi motivi. Il primo dei quali è che se non sono onesti con sé stessi, questi segni non lo saranno mai neanche con te!

Pronta a scoprire chi c’è in classifica e perché?

Sagittario: quinto posto

Eh sì, cari Sagittario, fate una comparsata (anche se solo al quinto posto) nella nostra classifica dell’oroscopo di oggi.

I Sagittario, infatti, sono persone che mentono particolarmente sia a sé stesse che agli altri, cascando sempre dalle nuvole quando vengono, poi, a contatto con la realtà.

Il Sagittario è un segno che preferisce ignorare molte cose, onde evitare di doverle affrontare. Questo lo porta, poi, ad essere assolutamente disonesto con sé stesso, creando situazioni veramente spiacevoli che, a volte, si trascinano per anni e possono rovinare molti rapporti!

Pesci: quarto posto

Cari Pesci, per quanto siamo consapevoli che spesso siete solo decisamente scollegati dalla realtà ed immersi nel vostro mondo, dovete ammettere una cosa.

Potete essere molto disonesti, sia con gli altri che con voi stessi!

Anche lo stesso fatto di “nascondersi” sempre dietro la vostra aria genuina è un esempio lampante del motivo per il quale vi trovate nella classifica dei segni zodiacali mai onesti con sé stessi.

Noi lo sappiamo che non siete sempre ingenui come volete far credere: è ora di smetterla con le recite!

Gemelli: terzo posto

A volte potremmo dire che i Gemelli sono quasi irrazionali da quanto poco evitano di dirsi la verità. Ehi, cari Gemelli, non prendetevela con noi ma qualcuno dovrà pur dirvi… ehm, le cose come stanno!

I Gemelli sono persone che hanno, proprio per default, una quasi doppia personalità: per questo, spesso, non sanno quello che vogliono e finiscono sempre per complicare tutto!

Peccato, però, che tra i difetti più grandi che hanno i Gemelli possiamo inserire anche quello riguardante l’onestà. I Gemelli sanno bene che essere cristallini e trasparenti potrebbe voler dire dover affrontare delle responsabilità che a volte non vogliono proprio prendersi!

Leone: secondo posto

Per i Leone essere disonesti con sé stessi è veramente un must. Nonostante siano persone che tengono molto alla lealtà (degli altri, però) I Leone sono persone che tendono sempre a mentire a sé stessi e, poi, di conseguenza anche agli altri.

Visto che i Leone cercano sempre di evitare confronti troppo “scottanti” con gli altri, per loro chiudere gli occhi di fronte alla realtà è praticamente la norma.

Ai Leone, infatti, interessa la concretezza: vogliono che voi siate sempre presenti per loro e si convincono che saranno sempre presenti per voi non importa cosa succede.

Di base, poi, è spesso vero che i Leone non si tirano indietro nel momento del bisogno ma quello che succede tra i vari momenti della vita di tutti è importante! Fare finta di non vederlo o chiudere gli occhi è solo un modo dei Leone per evitare di essere onesti con sé stessi! C’era un motivo specifico per cui i Leone sono anche nella classifica dei segni zodiacali che non ascoltano mai i i consigli!

Bilancia: primo posto nella classifica dei segni zodiacali mai onesti con sé stessi

Alla Bilancia serve semplicemente una cosa per migliorare tantissimo le sue relazioni interpersonali: un poco di onestà!

Care Bilancia, sapete benissimo anche voi di essere delle vere e proprie maestre quando si tratta di non essere onesti con sé stessi.

Siete le prime a nascondervi dietro un mignolo e a prendere per buone scuse sciatte sia che vengano da parte vostra sia che vengano da parte degli altri.

Avere una scala di obiettivi e di valori che vi permette di scegliere sempre la strada della menzogna in nome di un bene “più grande”.

Ci dispiace per voi, care Bilancia: un poco più di onestà e potreste uscire anche dalla classifica dei segni zodiacali a cui piace sognare ad occhi aperti.