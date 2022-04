Make up labbra 2022: dobbiamo proprio scoprire i rossetti “confortevoli”

Nel 2022 make up fa rima con comfort ed anche il rossetto diventa confortevole, nel senso che riesce a svolgere più compiti contemporaneamente. Ecco il nuovo trend.

La parola d’ordine per le nostre labbra nel 2022? Comfy, nel senso letterale del termine.

Possiamo dire anche goodbye ai rossetti, alle tinte e ai gloss così come li conoscevamo, per accogliere i nuovi prodotti confortevoli, versatili, avvolgenti.

Il “mono” lascerà spazio al “multi” e quindi non ci saranno più prodotti unici, che avranno un solo scopo, ma avranno posto solo quelli capaci di svolgere tanti compiti tutti insieme.

E non è un caso se i brand di cosmetica si stiano tutti riconvertendo verso la comodità: ecco perché oggi troverai texture sensoriali ovunque.

Chanel, MAC, Dior sono tutti esempi di brand che hanno anticipato – oppure accolto – questo nuovo trend.

Ma cosa significa quindi rossetto confortevole? Ecco tutto ciò che c’è da sapere al riguardo.

Rossetto confortevole: la nuova tendenza labbra del 2022

Il rossetto confortevole è il nuovo trend del 2022 che ci insegna che bello sì, ma scomodo no.

In sostanza si tratta di prodotti in grado di garantire bellezza e comfort allo stesso tempo, che abbiano quindi delle texture in linea con le nuove tendenze, ma allo stesso tempo nutrienti.

Avremo insomma prodotti curativi, che quindi non possono più essere considerati semplici prodotti di make up, almeno non come quelli che abbiamo conosciuto fino ad oggi.

Trattasi quindi di prodotti ibridi, che uniscono skincare e trucco. Ecco quindi che possiamo trovare oli labbra, lip balm e chi più ne ha più ne metta.

Colorare ed idratare allo stesso tempo insomma: è questo il fine di questo nuovo trend. Ecco perché i rossetti si uniscono ad ingredienti naturali.

Se vuoi sapere poi anche quali sono i rossetti must have della primavera 2022, eccoli.

I prodotti che sicuramente non mancano alcuni alleati della nostra bellezza, infatti, sono l’olio di Argan, cocco, avocado, jojoba e oliva, ricchi di antiossidanti, che quindi proteggono, idratano e ammorbidiscono le nostre labbra.

Allo stesso modo anche il burro di karitè, di mango, di cocco, cacao, che proteggono le nostre labbra e sono perfetti anche per chi ha problemi di secchezze.

E ancora, non possiamo dimenticare gli estratti di fiori, come quello di rosa, gelsomino e mimosa, anche questi con il compito di idratare le nostre labbra.

Anche il miele è spesso presente in questi prodotti ed è un’ottima notizia, perché è nutriente ed è quindi adatto a tutti i tipi di labbra, anche quelle “rovinate” dal clima, dai raggi solari, dall’età.

Ma non finisce qui, perché ritroviamo spesso anche ingredienti fondamentali della nostra beauty routine, come l’acido ialuronico, che rimpolpa, leviga e ci aiuta a liberarci dal fastidioso ed antiestetico codice a barre.

Allo stesso modo anche la vitamina E – un potente antiage – e le ceramidi vegetali ci aiutano ad idratare la pelle e contrastano quindi anche eventuali screpolature.

Che siano prodotti in stick, oppure liquidi, in ogni caso questi nuovi rossetti confortevoli ci terranno compagnia per tutto l’anno, per semplificarci il lavoro.

Del resto, in questo modo non dobbiamo più applicare vari passaggi, ma ci sarà un unico prodotto che potrà risolvere tutti i nostri problemi contemporaneamente: curare le nostre labbra e renderle irresistibili.