Federica Nargi è una delle showgirl più apprezzate in Italia, specialmente dal pubblico maschile per via della sua incredibile bellezza. Qualche anno fa, però era molto diversa da come appare ora. Ecco com’era Federica Nargi ai tempi di Miss Italia.

Conosciuta principalmente per il suo ruolo di ‘velina mora’ a Striscia la Notizia (ai tempi faceva coppia con l’attuale moglie di Bobo Vieri, Costanza Caracciolo), Federica Nargi ha continuato a far parlare di sé anche dopo la fine della sua esperienza nel noto programma di Canale 5. Con il tempo è infatti diventata una influencer di successo e il suo account Instagram è seguito da be 4 milioni di persone. Ma vi ricordate com’era ai tempi della sua partecipazione a Miss Italia? Che trasformazione!

Federica Nargi è una showgirl molto amata dal pubblico italiano. Seguitissima su Instagram e molto imitata nello stile per via del suo indiscutibile gusto estetico, la Nargi ha fatto di recente molto parlare di sé per aver rimandato il suo matrimonio con il compagno storico, Alessandro Matri (con cui vive in una casa davvero splendida). Ancora non si conosce il motivo del rinvio, ma si può dire che i due sembrino ancora più affiatati che mai (dopotutto stanno insieme da oltre 10 anni e hanno due bambine). La coppia, tuttavia, non ha per ora confermato le voci. Il sontuoso matrimonio alle isole Baleari era programmato per giugno. Staremo a vedere quel che succederà!

Com’era Federica Nargi ai tempi di Miss Italia

Nata a Roma, fin da piccola Federica Nargi ha preso parte a diversi concorsi di bellezza e nel 2007 è riuscita a classificarsi undicesima a Miss Italia dopo aver vinto la fascia di Miss Roma e quella di Miss Cotonella.

Nel 2008 ha avuto inizio la sua avventura a Striscia la Notizia come velina mora. Il programma ha portato lei e la collega bionda, Costanza Caracciolo, alla fama nazionale e le due sono rimaste in trasmissione per ben quattro edizioni per via del grande successo di pubblico. Nell’estate 2011 la Nargi ha inoltre fatto il suo debutto al cinema, prendendo parte al film di Massimo Morini Capitan Basilico 2 – I Fantastici 4+4.

La collaborazione con l’ex collega di Striscia Costanza Caracciolo, a ogni modo, è continuata negli anni seguenti. Le due hanno infatti partecipato in coppia all’edizione del 2012 di Pechino Express e al talent show di cucina Cuochi e fiamme Celebrities in onda su La7d. Nel corso degli anni Federica è inoltre diventata testimonial di diversi marchi molto noti tra cui Garnier, Goldenpoint e Mizuno.

Insieme al compagno Alessandro Matri, la Nargi ha poi partecipato, nel 2017, al talk show di Alessandro Cattelan E poi c’è Cattelan. Nello stesso anno è diventata testimonial dei cosmetici Hino e ha preso parte al game show musicale Bring the Noise su Italia 1. Nel febbraio 2018 è stata scelta per la campagna promozionale degli occhiali Foreyever, in sostituzione di Belén Rodríguez. Ultimamente l’abbiamo vista nel 2021 nella trasmissione Tale e quale show condotta da Carlo Conti. La bellezza di Federica è sicuramente cresciuta con il passare del tempo ma avete mai visto sua sorella? Uguale al lei!