Uomini e Donne, il programma cambia rotta: la fine di un’era è vicina

Uomini e Donne sta per affrontare un cambiamento che lo rivoluzionerà per sempre: la fine di un’era è sempre più vicina.

Uomini e Donne va in onda ininterrottamente sul piccolo schermo degli italiani da oltre venti anni a questa parte e durante il corso di questo tempo ha lanciato numerosi personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo.

Alcuni, dopo la fine della loro esperienza negli studi Elios di Roma, sono spariti mentre altri hanno conservato un posto speciale nel cuore dei telespettatori. Senza alcun dubbio tra questi c’è Gemma Galgani che da oltre 10 anni è la protagonista indiscussa del Trono Over.

Da qualche tempo a questa parte, però, la dama è stata messa da parte. Se prima le puntate iniziavano tutte con la sua presenza, ora è diventata un contorno facendo presagire che ci stiamo avvicinando alla fine di un’era. Ovviamente non è detto che la sua presenza nel programma sia destinata a finire, ma non sembra nemmeno così scontata visto che ormai sembrano lontani i tempi in cui dominava gli Elios di Roma.

Ma che cosa ne pensano gli utenti della rete di Gemma Galgani messa nell’ombra a Uomini e Donne?

Gemma Galgani sempre più in ombra a Uomini e Donne: il giudizio del pubblico non mente

Per rispondere a questa domanda abbiamo deciso di lanciare un sondaggio sui nostri canali social chiedendo agli utenti della rete, che si sono convinti che il Trono Classico stia perdendo colpi, che cosa ne pensano di questa scelta di mettere Gemma Galgani in un angolo e non più al centro studio.

I risultati non si sono fatti attendere, ma prima di rivelarvi che cosa ne pensano i nostri lettori, ci sono alcune cose da dover chiarire. La prima è che questo sondaggio è stato ideato con l’unico scopo di intrattenere gli utenti del web e comprendere i loro gusti ed interessi senza andare ad influenzare la loro opinione in merito ai personaggi trattati. Il risultato, tra l’altro, è stato stabilito attraverso una media dei voti ricevuti ed in fondo all’articolo, alla fine, trovate tutte le percentuali che abbiamo ricevuti durante il corso di questi giorni. Chiarito questo scopriamo subito che cosa hanno decretato gli utenti del web.

Gli utenti della rete sono d’accordo nel vedere Gemma Galgani messa da parte ad Uomini e Donne. Molto probabilmente il pubblico del web è giunto a questa conclusione, come potete vedere dai voti ricevuti, anche a causa della lunga permanenza all’interno del programma in quanto mai nessuno, escluso gli opinionisti ovviamente, è stato così tanto alla ricerca dell’amore e per questo motivo ritengono che sia il caso di mettere la parola fine.

Gemma Galgani lascerà Uomini e Donne a settembre? Almeno per il momento tutto tace, ma sarebbe bello se potesse abbandonare il programma coronando il suo sogno d’amore.