Qual è il peggiore tradimento per voi? Scopritelo insieme con questo test

Ehi, il mondo è bello proprio perché è vario: ecco perché, quindi, il test del peggiore tradimento ti aiuterà a capire meglio te stessa, il tuo partner… e anche la vostra relazione!

Iniziamo da una considerazione importante: il tradimento, poco importa di che tipo sia, è sempre terribile e mai giustificabile!

Dopo aver messo in chiaro questo primo punto, possiamo passare al test di oggi.

Visto che di tradimento, però, non ne esiste solo un tipo, abbiamo pensato che potesse essere utile per te e per il tuo partner scoprire qualcosa di più sulla vostra coppia.

Siete sicuri di pensarla entrambi alla stessa maniera? Il test di oggi ci aiuterà a chiarire la vostra situazione!

Test del peggiore tradimento: per ognuno è diverso e oggi scopriamo qual è per voi

Se ti dovessimo chiedere, così a bruciapelo, qual è il tradimento peggiore per te tu che cosa risponderesti?

Non possiamo di certo leggerti nel pensiero ma, con ogni probabilità, ti verrebbe magari da nominare qualche tipo di tradimento fisico.

Nonostante questa sia una visione ampiamente diffusa, sappi che ci sono persone che credono che il tradimento sia molto di più di una “scappatella“.

Anzi: c’è chi è pronto a perdonare od accettare il tradimento fisico ma che non può assolutamente perdonare, ad esempio, i flirt. (Se non ne hai mai parlato con nessuno, noi qui avevamo affrontato un’annosa questione: flirtare è tradire?).

Oggi vogliamo capire se tu ed il tuo partner siete sulla stessa lunghezza d’onda. Il quadro surrealista dell’artista Blake Flynn ci aiuterà a capire che cosa vuol dire veramente, per voi, tradimento. Ehi, altrimenti non avremmo chiamato questo test quello del peggiore tradimento, no?

Dicci cosa cosa vedi come primo elemento nel quadro e, poi, se vuoi scoprire come la pensa il tuo partner chiedigli che cosa nota per primo lui.

Sei pronta a scoprire la verità su di voi?

la clessidra : beh, è praticamente impossibile non notare la gigante clessidra che si trova al centro del quadro, vero? Simbolo del passare del tempo, inevitabile, ma anche dell’equilibrio di ogni cosa naturale nell’universo, la clessidra rappresenta qualcosa di molto importante nel test del peggiore tradimento. Se l’hai vista per prima, secondo te il peggiore tradimento è quello che riguarda i sentimenti e le emozioni.

Hai paura che il tuo partner non sia onesto con te a riguardo e che cerchi, in qualche maniera, di farti “perdere tempo”, guadagnandone abbastanza per potersi “liberare” senza problemi. Per te, quindi, il tradimento peggiore è quello della disonestà intellettuale; temi la probabilità di avere qualcuno vicino che non ti dica le cose come stanno, impedendoti di fare scelte consapevoli!

Ehi, niente di strano in questo: sono centinaia di anni che ogni relazione deve sopportare la possibilità di un tradimento fisico. A volte, questo tipo di tradimenti sono endemici: una relazione lunga, che dura anni e che passa numerosi alti e bassi è veramente a rischio di trovarsi a dover fronteggiare un tradimento fisico! Chi vede prima l’uomo, però, reputa che un tradimento fisico sia il tradimento peggiore che ci sia: un piccolo flirt o qualche messaggio troppo hot non sono niente (a tuo parere) a confronto!

Questo ci svela, in realtà, che sei convinta o convinto che il tradimento peggiore sia quello dell’abbandono!

Per te c’è sempre il rischio che il partner possa andarsene da un momento all’altro, sparire senza lasciare traccia. Anche se lo conosci da anni e da anni state insieme seriamente, la tua paura rimane sempre legata alla possibilità che il partner non ti ami più, improvvisamente e da un momento all’altro. Non esiste peggiore tradimento di questo, per te!

Forse il tuo problema è legato anche a come vi vedono gli altri (questo nostro test può aiutarti a chiarire meglio di che cosa parliamo). Magari è qualcuno esterno ad “inculcarti” idee poco divertenti!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.