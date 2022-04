Test dell’Autocontrollo | Quanto sai dominare le emozioni più profonde?

L’autocontrollo è una virtù molto difficile da imparare e da mettere in pratica: capiamo quanto sei riuscita a svilupparla con questo test.

Il controllo delle proprie reazioni rappresenta uno dei fondamenti della società civile. Non urlare, non manifestare scatti di rabbia, non manifestare l’eccitazione quando non è appropriato, sono tutte abilità che impariamo nel corso del tempo.

Queste abilità sottintendono due cose: la prima è che abbiamo una forza di volontà molto forte, in grado di tenere a bada le nostre emozioni; l’altra è che abbiamo una razionalità molto lucida in grado di capire quali emozioni contenere e quali manifestare liberamente.

Alla domanda “hai un buon autocontrollo?” molte persone sono sicuramente tentate di rispondere in maniera affermativa, ma non è detto che le loro convinzioni corrispondano alla verità.

Spesso infatti le emozioni tendono a manifestarsi in maniera più o meno intensa anche se ci sembra di controllarle. Quindi agli occhi di un’altra persona potremmo aver avuto una reazione assolutamente inaccettabile mentre a noi sembra di essere stati estremamente diplomatici.

Test dell’Autocontrollo

Per eseguire questo test ti chiediamo di osservare l’immagine qui sotto per pochi istanti. Cerca di prendere nota della primo elemento che hai notato al suo interno e leggi il profilo corrispondente.

1 – Il Cigno

Il cigno è un animale di rara bellezza e di grande eleganza. Attira l’attenzione di chiunque abbia la fortuna di vederlo e di certo rimane impresso nella memoria dei bambini quando hanno la fortuna di vederne uno in tenera età.

A dispetto della sua bellezza e della sua grazia, però, il cigno è un animale estremamente feroce, violento e territoriale. Non esita a scagliarsi contro gli “invasori” quando si sente minacciato, quando sente che il suo territorio, il suo partner o il suo nido sono in pericolo.

Per questo motivo il cigno può essere utilizzato come simbolo delle emozioni violente, che risultano impossibili da reprimere con l’autocontrollo, la razionalità o semplicemente il buon senso.

Se la prima cosa che hai notato è il cigno significa che hai ancora molta strada da fare per migliorare il tuo autocontrollo. Sei una persona troppo diretta e trasparente: tutto quello che pensi ti si legge letteralmente sul volto e tutto ciò che fai è diretta espressione dei tuoi pensieri e del tuo volere.

2 – L’Occhio

L’occhio al centro del corpo del cigno guarda direttamente l’osservatore. Il Dio cristiano viene rappresentato come un occhio aperto al centro di un triangolo: da sempre quindi l’occhio rappresenta il controllo della coscienza, della razionalità e della morale sulle nostre azioni ma soprattutto sui nostri pensieri.

Se, mentre osservavi l’immagine, l’occhio blu è stata il primo elemento a catturare la tua attenzione, significa che sei una persona che ha sviluppato un altissimo autocontrollo.

Nel corso della vita adulta ti sei impegnata con tutta te stessa a comprendere quali fossero le azioni giuste e le azioni sbagliate, quali fossero le emozioni giuste e le emozioni sbagliate da manifestare.

Grazie a questo costante impegno a migliorare le tue interazioni con le altre persone oggi sei una persona dotata di un autocontrollo solido e molto ben sviluppato, che ti permette sicuramente di essere accettata in ogni gruppo sociale.

3 – Entrambi

Il cigno bianco e l’occhio blu costituiscono due elementi indivisibili nell’equilibrio dell’immagine che ti abbiamo presentato. Questo implica che probabilmente hai visto i due elementi insieme, senza riuscire a decidere quale hai visto prima oppure quale dei due ha attirato di più la tua attenzione.

Se questo è accaduto significa che hai una personalità molto forte e molto passionale, rappresentata dal cigno. D’altro canto però hai anche ricevuto un’educazione molto chiara su quali fossero le emozioni “giuste” da manifestare e quelle che sarebbe molto meglio controllare.

Questo implica che il tuo autocontrollo è “intermittente”. In determinate occasioni appari come una persona perfettamente razionale e in grado di rimanere padrona di se stessa, in altre occasioni sembra che tu preferisca lasciare che le tue emozioni (in particolare quelle “positive”) siano completamente libere di esprimersi. Un delicatissimo equilibrio precario che solo poche persone al mondo sono in grado di mantenere. Complimenti!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.