Ecco il segno zodiacale che possiede meno sensibilità e tatto

Gli astri ci svelano il segno che non ama manifestazioni di affetto in pubblico e che a volte risulta insensibile e distaccato.

Lui non è certo il tipo da effusioni e coccole in luogo pubblico. Difficilmente davanti amici o parenti ti farà complimenti o ti dedicherà tenerezze. E’ un segno che in coppia ama preservare la vostra intimità. Inoltre quando gli si fanno confidenze intime la sua reazione potrebbe lasciare sbigottiti. E’ come se non gli interessasse, in realtà non ama dare giudizi e quindi ascolta senza fare molto altro. Hai capito di chi stiamo parlando?

Tra tutti ii segni dello zodiaco è anche noto per la sua precisione e per essere un perfettino di alto livello. Ordinato, ben organizzato e mai in ritardo. E’ molto puntiglioso. Forse questo sue caratteristiche lo rendono più distintivo rispetto alla sua corazza da duro. Il segno del quale vi abbiamo appena fornito una dettagliata descrizione appartiene alla Vergine.

E’ la Vergine il segno che sembra più insensibile di tutti

Duro fuori e tenero dentro questo segno gioca a fare il duro. Tendenzialmente diffidente fa fatica ad aprirsi agli altri. In coppia ha problemi a mostrare il loro amore anche nel tempo. La Vergine è letteralmente incapace di manifestazioni affettuose in pubblico, non gli viene naturale, lo trova un gesto di scarso pudore. In effetti è noto per essere diciamo poco tattile.

Sia in amore che in amicizia, la Vergine tende a dimostrare il suo attaccamento agli altri attraverso azioni concrete, regali, piuttosto che attraverso gesti affettuosi e smancerie. L’elemento di questo segno zodiacale è la terra. La sua influenza lo rende un segno con la testa sulle spalle, che sa cosa vuole e come ottenerlo. Per questo segno senza alcun dubbio le azioni valgono più dei gesti!

Non stupirti delle sue continue lamentele. La Vergine solitamente è molto sensibile e soffre di stati ansiosi frequenti. Si lamenta molto e non gli sta bene mai niente.

Se in pubblico non si mostra affettuoso non è perché non è innamorato ma perché odia farsi notare e preferisce rilegare certi gesti alla sfera privata.

Anche verso la sua famiglia è così. Difficilmente lo vedrai abbracciare e coccolare i suoi familiari, neanche quando la situazione richiede particolare conforto. Infine se si tenta di abbracciarlo in pubblico pensando di fargli cosa gradita ci si sbaglia alla grande. Questo tipo di effusioni lo fanno sentire a disagio e in imbarazzo e sono da lui ritenuti delle vere e proprie mancanze e violazioni della sua privacy e del suo spazio vitale.