Alla larga da questi segni: sono veri e propri maniaci del controllo

I segni zodiacali maniaci del controllo sono tutti quei segni con cui non puoi mai uscire neanche per un attimo dal seminato: meglio conoscerli (ed evitarli)!

Diciamoci la verità.

Al mondo esistono tantissime persone che non sono affidabili e che possono renderti la vita un’inferno.

Se hai un piano o dei programmi e lasci che queste persone possano fare come vogliono, puoi star certo che non porterai a termine niente. Questo vale sia per il lavoro che, ad esempio, per un viaggio.

Ciò non toglie, però, che esistono persone che si trovano proprio all’estremo di questo atteggiamento e dall’altro lato: controllano tutto.

Pronta a scoprire se anche tu sei una di quelle?

I segni zodiacali maniaci del controllo: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Ti è mai capitato di stare a stretto contatto con una persona veramente molto… di controllo?

No, non parliamo di quel tuo amico che ha fatto una stagione come bagnino o di quella volta che hai incontrato un gruppetto di controllori sull’autobus!

Oggi abbiamo deciso di svelare quali sono i segni zodiacali maniaci del controllo: non si può fare niente vicino a loro perché trovano sempre il modo di prendere il controllo!

Che si tratti di un progetto comune, di qualcosa che riguarda loro o, ancora più assurdamente, di qualcosa che riguarda voi, non avrete scampo.

Meglio sapere subito chi sono questi segni zodiacali maniaci del controllo: non è detto che tu possa scappare a gambe levate se già ne conosci qualcuno!

Leone: quinto posto

Per quanto possa sembrare strano, i nati sotto il segno del Leone non sono così liberi e spensierati come vorrebbero farti credere.

Anzi, sono veramente dei maniaci del controllo perché vogliono che le cose vadano sempre come preferiscono loro!

Potresti pensare, quindi, che i Leone facciano una comparsata anche nella classifica dei segni zodiacali che si impuntano sempre ma non è così. I Leone sono solo e semplicemente maniaci del controllo in alcune aree della vita: tutto deve essere fatto come credono loro!

Ariete: quarto posto

I nati sotto il segno dell’Ariete, invece, sono persone che ci aspettavamo di trovare nella classifica di oggi, non è vero?

Precisi e metodici ma, soprattutto, assolutamente incapaci di lasciare agli altri il controllo, gli Ariete sono persone con cui è veramente difficile stare a stretto contatto!

Ehi, cari Ariete, non offendetevi. Non lo diciamo per nessun motivo in particolare se non per il fatto che potete essere veramente maniaci del controllo!

Dalla disposizione dei piatti in tavola alle mail di lavoro, per gli Ariete non c’è niente di peggio che non essere in controllo. Devono avere l’ultima parola su tutto!

Aquario: terzo posto

Che i nati sotto il segno dell’Aquario siano nella classifica dei segni maniaci del controllo potrebbe forse sembrarvi un po’ strano.

Probabilmente, però, non conoscete bene a fondo gli Aquario!

I nati sotto questo segno sono persone assolutamente non in grado di delegare agli altri: poco importa di che cosa si stia parlando! Gli Aquario hanno una tendenza a mettere il naso in qualsiasi situazione, anche quella che non riguarda loro direttamente.

Controllano tutto e tutti o almeno così vorrebbero fare: gli Aquario non si comportano così perché hanno un doppio fine “maligno” ma solo perché non possono fare a meno di credere che, se tutti si comportassero come loro, il mondo sarebbe decisamente migliore! (Proprio per questo, forse sono anche tra i segni zodiacali più scettici dell’oroscopo!)

Toro: secondo posto

Cari Toro, non fate quella smorfia. Sapete benissimo di essere tra i segni zodiacali più maniacali quando si tratta di controllare… beh, qualsiasi cosa!

I Toro sono persone che vivono veramente con fatica la possibilità di non poter avere il controllo assoluto sulla propria vita.

Hanno itinerari e piani per qualsiasi tipo di evenienza e devono seguirli religiosamente. Non solo! Si aspettano, però, che anche gli altri vogliano comportarsi esattamente come loro!

Cari Toro, non tutti prendono la vita così di petto (e in maniera così controllata) come fate voi.

Prima capirete che la vostra rigidità è decisamente esagerata per alcune persone e prima riuscirete ad avere rapporti rispettosi sia degli altri che di voi stessi!

Dai, su che lo sapete anche voi di essere decisamente esagerati quando si parla di controllo!

Vergine: primo posto nella classifica dei segni zodiacali maniaci del controllo

Infine arriviamo al primo posto della classifica di oggi, dove troviamo tutti i nati sotto il segno della Vergine.

Cara Vergine, sai benissimo che senza la tua preparazione ed attenzione alla cura ed al dettaglio la vita sarebbe veramente grama, non è vero?

Quello che non sai, forse, è che agli occhi di tutti gli altri tu sei semplicemente una vera e propria maniaca del controllo.

Ehi, niente di male in questo! Quando misuri e tagli alla stessa altezza i gambi del mazzo di fiori che hai comprato, però, ci sono persone che potrebbero pensare che stai esagerando.

La tua attenzione per ogni aspetto della vita (con conseguente controllo di quella delle persone che ti stanno vicino, o almeno una parvenza di tale controllo) è leggendaria.

Vuoi che tutto sia perfetto: come biasimarti?

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.