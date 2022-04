Perché gli occhi lacrimano in primavera? Ecco le cause (e tutti i rimedi!)

Scopri quali sono le cause degli occhi che lacrimano in primavera e con quali rimedi porre fine al problema.

L’arrivo della primavera ha portato tra le altre cose qualche problema di troppo come gli occhi che lacrimano? Se anche tu fai parte del gruppo di gente che combatte ogni anno con questo problema, niente paura.

Si tratta infatti di una situazione più comune di quanto pensi e che ha anche diverse soluzioni attuabili. Prima di tutto, però, è importante capire perché si verifica questo problema e quali sono le cause principali degli occhi che lacrimano con l’arrivo della bella stagione.

Occhi che lacrimano in primavera: le cause più comuni

È ormai risaputo che con l’arrivo della primavera, giungano anche le allergie e con esse alcuni sintomi poco simpatici come, ad esempio, gli occhi che lacrimano. Questo fenomeno è dovuto all’irritazione degli stessi che, a contatto con gli allergeni, iniziano appunto ad arrossarsi e a lacrimare. Perché anche se non tutti lo sanno, se gli occhi lacrimano sempre in primavera è per via delle allergie. E questo anche se all’apparenza non si hanno altri sintomi.

Un problema sicuramente difficile da risolvere ma che si può almeno attenuare mettendo a punto alcune semplici strategie. Trucchi semplicissimi e in grado di ridurre almeno in parte le cause scatenanti. Sebbene sfuggire all’allergia ai pollini o alle graminacee non sia infatti sempre fattibile, ci sono delle azioni che si possono compiere per subirne il meno possibile l’influenza.

La prima è quella di munirsi di zanzariere da spargere per casa al fine di evitare che una volta aperte le finestre gli allergeni si presentino anche in casa. Quando si esce può essere invece comodo indossare degli occhiali da sole o da vista. E tutto in modo da proteggere gli occhi il più possibile dagli agenti esterni.

Si può poi evitare di uscire nelle ore in cui i pollini sono maggiormente in circolazione. E nel farlo, si può evitare di stare sotto alberi o piante in fiore. Preferire il mare alla montagna sembra essere un altro buon rimedio in quanto lo iodio aiuta l’organismo a rafforzarsi.

Andando invece ai così detti rimedi naturali, al posto di colliri e soluzioni che alla lunga rischiano di irritare gli occhi è preferibile introdurre nella propria dieta alimenti che inibiscano il rilascio di istamina. Tra questi, i più noti sono il tè verde e lo zenzero. Anche il ribes nigrum è un ottimo antistaminico naturale che si può assumere tutte le mattine aiutando così l’organismo a combattere gli allergeni. A tutto ciò si può unire una buona alimentazione da rendere il più sana e varia possibile. Alimentazione da arricchire con Omega 3 in grado anch’essi di aiutare ad alleviare i sintomi dell’allergia.

Insomma, anche se combattere i classici sintomi da allergia come gli occhi che lacrimano in primavera non è sempre facile, con le giuste strategie si può alleviare di molto il problema. E si può così riuscire a vivere al meglio la bella stagione, anche visivamente parlando. Un po’ come quando si soffre con il naso chiuso e, grazie a determinati rimedi, si torna a respirare come e meglio di prima.