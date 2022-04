Martina Colombari l’ha fatto davvero: la foto che conferma tutto

Una delle più belle celebrità italiane, Martina Colombari avrebbe fatto una scelta per sentirsi più bella, la foto lo conferma.

Non ha di certo bisogno di presentazioni, Martina Colombari è uno dei volti più amati del mondo dello spettacolo italiano. Entrò nel cuore degli italiani quando a soli 16 anni venne eletta Miss Italia nell’ottobre del 1991. Quello fu per lei un vero trampolino di lancio perché, subito dopo, venne ingaggiata da un’importante agenzia di moda.

Negli anni ’90 la Colombari vive un proprio boom nel settore, divenendo musa di famosissime maison con cui collaborò, tra cui: Versace, Cavalli, Armani e Blumarine. Una carriera che si è protratta per quasi vent’anni rendendola il volto di numerosissimi brand del mondo del fashion e del beauty. La svolta televisiva avviene nel 2022 quando esordisce nel ruolo di attrice in Carabinieri.

Una vita basata sull’immagine dunque, a cui Martina Colombari ha sempre dimostrato di tenere tantissimo mantenendosi in forma e sfoggiando ancora oggi l’aspetto di una ventenne. Dietro alla sua bellezza si nasconde probabilmente però, un trucchetto che molti non hanno notato a cui l’attrice ha deciso di ricorrere in seguito alla nascita del figlio Achille. Continuate a leggere per scoprire di cosa stiamo parlando.

Il seno di Martina Colombari prima e dopo: le foto svelano la verità

Nel mondo delle celebrità, specialmente se parliamo di donne che hanno fatto anche della bellezza (oltre che del talento) la loro chiave vincente, si cade spesso nella tentazione degli stereotipi. Una bellezza che “deve” obbligatoriamente rispondere a determinati canoni? Ovviamente no, tant’è che a volte le scelte prese da questi personaggi risultano assolutamente evitabili.

La Colombari inoltre, è sempre attentissima allo stile e al look e sa come valorizzarsi al meglio, vuoi scoprire come imitare il suo outfit? Guarda qui. A quanto pare però, facendo un confronto tra la Martina Colombari di un tempo e quella di oggi, parrebbe che l’ex Miss abbia ceduto alla tentazione del bisturi. Un fisico sempre molto snello ed atletico, perfettamente scolpito, forse non soddisfaceva completamente la donna che avrebbe ricorso ad una mastoplastica additiva nel corso degli anni. La scelta potrebbe essere derivata, come accaduto per molte vip, proprio dal periodo dell’allattamento post-gravidanza.

In questa fase quindi, l’attrice avrebbe scelto di farsi aiutare dal chirurgo per rendere il suo corpo a suo avviso più proporzionato con le forme. Ci sono spesso casi in cui, in effetti, l’intervento al seno possa rivelarsi quasi “necessario”, magari a causa di differenze di volume o scompensi fisici che portano le donne a non sentirsi bene con questo aspetto. Non siamo qui per giudicare comunque, perché Martina Colombari è una donna splendida e soprattutto, con una vitalità da far invidia!