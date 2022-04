Cos’è il primer occhi e perché ne hai assolutamente bisogno?

Hai mai sentito parlare del primer occhi? Scopriamo insieme di cosa si tratta, a cosa serve e come applicarlo.

Lo scopo del primer occhi è quello di allungare la vita del tuo make up, evidenziando ancora di più il colore del tuo ombretto. È un prodotto essenziale da avere nel tuo beauty case, ma è anche uno dei più sottovalutati.

Se non usi il primer occhi, probabilmente il tuo ombretto avrà vita breve. Quest’ultimo infatti, ha bisogno di qualcosa su cui attaccarsi, e una palpebra nuda non è la superficie ideale. Non solo, il make up apparirà anche più opaco.

Applica il primer occhi per un risultato ottimale

Scopriamo insieme cos’è il primer occhi e come si differenzia dagli altri primer. Inoltre, ti sveleremo come utilizzarlo, oltre ai benefici che può apportare. Il primer, come puoi immaginare, è la base di ogni look da make up. È fatto specificamente per aiutare a far durare il trucco più a lungo e a renderlo più uniforme.

I primer occhi sono spesso una sostanza simile a una crema che si scioglie sulla palpebra quando viene spalmata. Non è idratante come i correttori in crema, ma è più asciutto, il che lo aiuta a rimanere in posizione più a lungo. Il primer è particolarmente utile per le persone con la pelle grassa. Se le tue palpebre producono olio, il primer è un must. Impedirà al tuo olio naturale di causare pieghe e separazioni. Ad alcune persone piace usare il fondotinta o il correttore invece di un vero primer per gli occhi. Tuttavia, cerca di scegliere prodotti senza olio poiché quelli a base di olio possono scivolare via sulla palpebra e non durare così a lungo.

Ovviamente il primer non è intercambiabile. Non puoi usare il primer viso per i tuoi occhi o viceversa. Sono due prodotti separati con formulazioni diverse. Gli ingredienti sono la principale distinzione. Per esempio, il silicone si trova nella maggior parte dei primer per il viso, che li rende lisci e aiuta a riempire i pori e a diminuire l’aspetto delle imperfezioni. Il silicone non è un grande ingrediente quando si tratta del primer occhi: si tratta di una sostanza troppo scivolosa per le palpebre.

Adesso che abbiamo capito di cosa si tratta, vediamo insieme come applicare il prodotto, passo dopo passo: