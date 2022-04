Concept-u: il leader del mobile da interno e da giardino accessibile

In questi ultimi anni abbiamo assistito a un grande incremento delle vendite online di mobili per casa e giardino, che è risultato particolarmente forte durante la pandemia.

La varietà dei prodotti proposti e la qualità delle immagini, nonché la facilità della procedura di acquisto e la rapidità di consegna, hanno fatto si che l’interesse dei clienti verso l’acquisto online di mobili e altri oggetti di arredo sia cresciuta in modo importante.

Altro elemento che ha certamente pesato nella scelta dei consumatori è il prezzo. Sono molti gli e-commerce specializzati nella vendita di articoli e mobili per la casa e il giardino che combinano alta qualità, design elaborato e di tendenza, e prezzi molto competitivi. E uno dei siti leader del settore è Concept-u.

E-commerce nato nel 2011, Concept-u propone un’ampia varietà dei prodotti per ogni tipologia di arredo, consentendo agli acquirenti di arredare le proprie case lasciando libera la creatività.

I prodotti proposti da Concept-U

Il catalogo di questo venditore online è estremamente vario e copre una grande fascia di prodotti per l’arredamento della casa e del giardino. Scopriamone insieme alcuni.

I prodotti per la casa

Per la sezione casa, Concept-u propone dei prodotti dedicati agli ambienti interni come il soggiorno, la sala da pranzo, la camera da letto, il bagno e altri.

Soggiorno

Per la zona soggiorno non si può non puntare l’attenzione su quello che è il fulcro di quest’area della casa: il divano. È presente un’ampia scelta di modelli, che sono classificati per tipologia (divani dritti, divani angolari, divani letto, divani clic clac e altre poltrone relax), ciascuna ricca di forme, stili, dimensioni e colori diversi.

Per quanto riguarda il resto dei mobili, su Concept-u si possono trovare mobili tv, librerie, tavolini per salotto e dei mobili a scaffali. Anche qui, la varietà degli stili è assicurata, con mobili tv e credenze in stile vintage, o un arredo di tipo moderno scandinavo in legno naturale molto solido e leggero.

Bagno

Per la zona bagno, Concept-u fornisce tutte le soluzioni per un arredo a prova di relax e funzionalità. Diversi tipi di vasche da bagno, di docce e di saune con gli appositi arredi. Il menù del sito raccoglie i prodotti per ambito, per esempio nella sezione doccia avrai la possibilità di vedere i piatti doccia e le colonne, così come le docce idromassaggio.

Camera da letto

Passiamo alla camera da letto, probabilmente il luogo più importante della casa. Concept-U propone una moltitudine di letti singoli e matrimoniali in stile scandinavo o con rivestimento in similpelle per un look moderno ed elegante.

Stessa cosa per i relativi mobili. Comodini, cassettiere, cabine armadio e altri sono disponibili a un prezzo economico per dotare la camera da letto di tutto quello che serve. Anche in questo caso lo stile prevalente è di tipo moderno e scandinavo, con dei piedi in legno naturale per dare più calore alle camere da letto.

I mobili da giardino

Passiamo adesso alla parte che riguarda il giardino, che necessita di arredi e materiali specifici in grado di resistere al meteo. Concept-u propone ha una selezione molto completa di articoli di arredamento per gli spazi esterni.

Salotti da giardino

Dotare il proprio giardino, terrazza o cortile di un salotto da esterno lo rende molto più vivibile e gradevole. I salotti da giardino proposti sul sito di Concept-u sono di vari tipi e di vari stili. Si va dal salottino composto da due sedie e un tavolino, al set salotto composto da da due tavoli, 2 poltrone e 1 divano, il tutto fornito con i relativi cuscini per un totale di 5 posti a sedere, perfetto per fare l’aperitivo fuori in famiglia o con gli amici.

Se invece ti piace mangiare all’aperto, troverai dei set composti da un certo numero di sedie (2 o 4) e da un tavolo per poter godere un buon pranzo o una buona cenetta nella bella stagione.

Per quanto riguarda i materiali dei mobili, anche qui la varietà è ampia: si va dall’acciaio all’alluminio, passando per la resina.

Ombrelloni da giardino, gazebi e tende:

Ovviamente se il giardino non dispone di una veranda o di una qualche fonte di ombra, avrai bisogno di prodotti ombreggianti, soprattutto in estate. Per questo motivo Concept-u propone ai suoi clienti un’ampia gamma di prodotti mirati a creare uno spazio di gradevole frescura nel tuo giardino.

Nella sezione dedicata agli ombrelloni potrai scegliere tra diversi modelli, come quelli dritti o decentrati, o addirittura muniti di luci a led per un tocco . Se invece hai già un ombrellone che vuoi usare ma ti manca la base la potrai facilmente trovare quella che fa per te nella sezione apposita.

Ti interessa l’idea di installare un gazebo o una tenda nel tuo giardino per creare una vasta zona d’ombra? Consulta la categoria di riferimento e scegli tra i modelli proposti e le loro varie dimensioni e colori.

Non esitare a consultare spesso il sito di Concept-u per non mancare le numerose offerte applicate periodicamente ai prodotti in vendita.

Perché scegliere Concept-u?

Concept-u è un sito di riferimento nel mercato europeo dell’arredamento d’interno e d’esterno per rendere la tua casa più comoda, funzionale e piena di stile. Oltre l’alta qualità dei prodotti proposti, Concept-u offre ai suoi clienti dei vantaggi significativi come:

La spedizione del prodotto ordinato in 24 ore

La consegna gratuita

La possibilità di rateizzare il tuo acquisto in 3 o 4 volte con Oney per qualsiasi prodotto del valore compreso tra i 150€ e i 2000€

Una politica soddisfatti o rimborsati entro 60 giorni. Questo significa che se il prodotto che hai acquistato non ti piace o non ti soddisfa hai 60 giorni per restituirlo senza spese aggiuntive, ben oltre i 14 giorni stabiliti dal diritto di recesso.

Convenienza, design, qualità, servizio eccellente e diritto di recesso esteso a 60 giorni: non stupisce davvero che questo e-commerce francese abbia conquistato tanti clienti anche nel nostro paese.