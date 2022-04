Carolina Marconi è da copiare per il suo ultimo outfit e per la grinta

Ha compiuto gli anni il 14 aprile e pochi giorni fa è stata ospite a Verissimo su Canale 5 per parlare del diritto all’oblio oncologico. Carolina Marconi sta vincendo la sua battaglia contro la malattia che l’ha colpita un anno fa. Oggi ci occupiamo del suo outfit nei toni del verde.

Dalla sua partecipazione al Grande Fratello è passato molto tempo e nel frattempo si è realizzata sia nella vita privata che nel lavoro, non più solo come showgirl ma anche come imprenditrice. Carolina Marconi nella sua ultima apparizione televisiva ha sfoggiato un abito leggero, femminile e spiritoso come lei. Vediamo come copiarla con budget contenuti.

Non serve spendere molto, ci sono brand famosi che propongono abiti verde smeraldo a prezzi vantaggiosi. Si inizia dal vestito a camicia con ricami traforati di Zara (55,95 sul sito ufficiale) che ha le maniche sotto il gomito con elastico e si prosegue con altre idee super cool.

Ecco perché scegliere un abito verde come quello di Carolina Marconi è un’ottima idea

H&M (scelta gettonata quando il desiderio di shopping è indirettamente proporzionale alla disponibilità della carta di credito) ha realizzato un abito incrociato in satin con linea incrociata, laccetti in vita e lunghezza al polpaccio. La cucitura sulla schiena ed i profondi spacchi laterali conferiscono un tocco deciso. Costa 49,99 euro.

Unisce il maculato nero ed il verde della natura il vestito avvolgente di Topshop che si trova su Asos scontato a 33 euro. Va bene con i sandali ma anche con un paio di stivali in pelle bassi, in questo modo lo si può sfruttare sin da subito. Ha le maniche lunghe ed una cintura sottile ton sur ton che definisce il punto vita.

Anche la versione lunga e morbida di Le Style de Paris (26,99 euro) è adatta alle uscite serali. Visto l’ampio tessuto e la possibilità di creare movimento sta bene a tutte ma è meglio optare per un paio di tacchi alti per essere più slanciate. Le maniche a tre quarti e le foglie che sembrano ripetersi all’infinito sono dettagli che non tramontano mai.

Con tutta la buona volontà però va tenuto conto della propria carnagione. Se si tende al cadaverico per dieci mesi all’anno è meglio aspettare i mesi più caldi per sfoggiare queste tonalità.

In comune con Elisa Maino c’è l’allegria che trasmette questo outfit. Il verde speranza, la fantasia che non deve mai mancare e le scarpe nel colore dell’energia devo essere un monito per tutte noi perché la vita è un dono meraviglioso. Non scordiamolo mai.

Silvia Zanchi