Il bold look, la tendenza labbra (e non solo) per chi ama osare

La nuova tendenza del 2022 (destinata a restare invariata probabilmente anche nel 2023? Il bold look, che ci consente di avere un trucco labbra a dir poco audace.

Si scrive bold look e si legge make up audace. Grintoso, energico, eccentrico, questo trend del 2022 è adatto alla donna che non deve chiedere mai permesso quando entra in una stanza.

Il trucco bold – che ha invaso in primis tutte le tendenze occhi – è arrivato direttamente sulle labbra delle donne di tutto il mondo.

Blu, rosso, colori metallizzati: tutto è concesso quando si parla di essere audaci. Nessun eccezione, nessuno sconto. Scegli il colore che ti fa sentire più sexy e fallo arrivare dritto sulle tue labbra.

Cangiante, sfumato, sovrapponibile: le soluzione sono tante e adatte a tutte le donne.

Avevamo visto questo trend già nel 2019, quando era il rosso a farla da padrone, seguito dai colori caldi (come il marrone ed il bordeaux) e dal rosa.

Del resto, questi sono più o meno i trend labbra anche di questa primavera, quindi avere un déjà vu non è poi così strano.

La parola d’ordine? Sperimentare. Ma come farlo? Ti diciamo noi come ottenere un perfetto gold look in poche mosse.

Bold look: il make up labbra per chi ama sperimentare

Diciamo subito una cosa fondamentale: in cosa consiste il bold look? Semplicemente nell’indossare rossetti sgargianti.

Il must have di quest’anno che ci permetterà di riproporre un gold look magico non è più il red passion.

Ormai abbiamo superato questo colore e siamo giunte direttamente al blu oltremare, un colore potente, intenso, ma sempre molto appariscente.

Ma non è l’unico che potremo indossare: dal blu possiamo passare al rosso, al bordeaux, fino ad arrivare addirittura al nero.

Unicità è il comune denominatore delle nostre scelte: il nostro look dovrà essere libero, personale al 100%, privo di condizionamenti.

Qualche esempio? Il rosso opaco effetto petalo proposto da Elisabetta Franchi, ma anche le blurried lips in stile gheisha che propone Mac Cosmetics.

A questo proposito, se vuoi saperne di più sul blurried lips, ecco la nostra guida.

Tornando al bold look, allo stesso modo, il rossetto Blumarine estremamente intenso – che sia rosso, oppure nero poco importa – è la massima espressione di questo trend, soprattutto abbinato a un trucco occhi sfumato e bene allungato verso l’esterno.

E ancora, sulle passerelle di Versace abbiamo visto sfilare un bordeaux prugna opaco, in pieno bold look, così come su quelle di Gucci abbiamo visto un viola scuro matt abbinato ad un gloss nero, che di audace ha tanto anche da solo.

In realtà, come abbiamo già anticipato, il bold look non si ferma solo alle labbra. Anche gli occhi possono diventare bold in pochissime mosse.

L’effetto finale sarà “a coda di pavone” – come ama dire Baltazar Gonzalez Piner, make -up artist Mac Cosmetics – nel senso che lo sguardo sarà colorato di tante nuance diverse.

Quali? Dal blu si arriva al verde, passando per il viola, anche in questo caso tutto è concesso.

Il tocco di classe resta però sempre la costruzione del trucco: no alle forme standard e sì alla sperimentazione, grazie anche alla matita, che potrà diventare l’alleata migliore dell’ombretto.

Ecco perché i colori potranno essere sovrapposti, per ottenere così un perfetto effetto multidimensionale.

E non a caso sta spopolando anche il “Mismatched Eyes”, il trucco occhi asimmetrico dal colore iridescente, che su ognuno degli occhi può essere diverso e personalizzato.