Questo semplice test ci dice se sei veramente soddisfatto della tua vita

Quanto sei soddisfatto della vita che fai? IL test della soddisfazione nella vita ce lo svela in pochi istanti: non sei curioso?

Da quando ti sei svegliato stamattina al momento in cui hai posato gli occhi su questo test, dicci la verità: quante volte hai sospirato?

No, non parliamo di sospiri d’amore o di felicità ma di quelli che ci dicono che la tua giornata è stata veramente difficile.

Il nostro test di oggi è qui per aiutarci a capire se le difficoltà che trovi davanti a te sono sfide che ti aiutano a crescere e che accetti con entusiasmo o se si tratta, invece, di un periodo in cui la tua vita non ti soddisfa per niente.

(Ed è ora, quindi, di cambiarla!). Pronto a giocare con noi?

Test della soddisfazione nella vita: misuriamo quanto sei felice grazie a questo quadro

Oggi vogliamo sapere se sei davvero felice.

Certo, lo sappiamo, è un obiettivo ambizioso ma i nostri test della personalità possono andare molto più a fondo di quanto tu non creda!

In questo quadro, ad opera del pittore surrealista Vladimir Kush, troverai dei simboli che ci aiuteranno a capire cosa ne pensi davvero della tua vita al momento attuale.

Magari sei felicemente soddisfatto o magari ancora questo test ti aiuterà a capire che devi cambiare qualcosa nella tua vita.

Ovviamente, prima dovrai rispondere ad una domanda che ormai ti aspetterai già: che cosa vedi nel quadro?

Scopriamo subito quanto sei soddisfatto dalla tua vita!

un albero carico di mele : il melo, carico di frutti, è un simbolo decisamente “strano”. Può significare, alternativamente, sia la ricchezza e la prosperità sia, molto paradossalmente, anche la mancanza delle stesse. Si tratta di una strana commistione tra valori familiari e lavorativi: nel nostro test della soddisfazione nella vita , quindi, potremmo dire che ti poni veramente a metà.

Sei una persona che a volte ha dei giorni veramente no e a volte ha dei giorni veramente sì: quasi come la maggior parte delle persone!

Quello che sta cercando di dirti il test è che, con ogni probabilità, sei sulla “buona strada”. Sei una persona che si trova in un momento magari difficile ma che, superati gli scossoni più forti, ha tutto quello che le serve per essere felice. Tieni duro e prova il nostro test delle migliori caratteristiche : ti aiuterà a capire da dove ripartire!

Ehi, ci dispiace ma qualcuno doveva pur dirtelo. Forse non riesci a comunicare con te stesso bene quanto vorresti (e, per questo, ti consiglieremmo di provare il test che svela qual è il tuo vero desiderio segreto che trovi cliccando qui ) o forse non riesci a raggiungere gli obiettivi che ti eri prefissato. Qualunque sia il caso, la tua scelta di oggi ci dice che non sei felice. Prova a movimentare quello che puoi e cambia aria!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.