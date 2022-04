Test della Luna | Qual è la caratteristica più forte della tua femminilità?

Con il test della Luna indagheremo un aspetto importantissimo della tua personalità: la femminilità.

La Luna è sempre stata associata alla femminilità in virtù del suo ciclo di 28 giorni che corrisponde al ciclo mestruale femminile. È legata ai cicli di semina e di raccolto, quindi anche alla fertilità (altro ambito tipicamente associato al femminile).

Per questi motivi utilizzeremo la Luna come simbolo della femminilità in generale ma anche dei diversi modi in cui la femminilità si esprime in ogni donna.

Tutte noi, infatti, manifestiamo il nostro essere femminili attraverso una caratteristica che è predominante sulle altre e che guida le nostre azioni anche quando non ce ne rendiamo conto.

Qual è allora il lato predominante del nostro carattere? In che modo siamo “femminili”? Non sono domande a cui si possa rispondere in maniera semplice, diretta e razionale. Molto meglio far esprimere l’inconscio attraverso un gioco basato sui simboli e sul “non detto”.

Test della Luna

Per eseguire questo test dovrai semplicemente osservare le quattro rappresentazioni della Luna che abbiamo selezionato per te e scegliere quello che pensi possa rappresentarti meglio. A quel punto non ti rimarrà che leggere il profilo corrispondente.

1 – Luna Crescente

La Luna Crescente è il primo spicchio di luna che si vede nel cielo dopo la Luna Nuova. Rappresenta l’inizio di un processo ma anche la capacità di rinnovamento.

Esattamente come la Luna, che ritorna piena nel cielo ogni 28 giorni, tu sei consapevole che nella vita nulla è costante e tutto è soggetto a un continuo mutamento.

Sai che ci sono momenti positivi e momenti negativi, ma di certo sei sempre in grado di superare i momenti negativi attingendo alla tua energia interiore e anche alla capacità di trovare sempre nuovi stimoli per rinascere.

Proprio quest’energia lenta, regolare ma inarrestabile è il carattere predominante della tua femminilità.

2 – Luna Calante

La Luna Calante è l’ultimo quarto di Luna che rimane visibile nel cielo prima che il nostro satellite scompaia del tutto dalla nostra vista. Rappresenta il momento della fine di un ciclo, il periodo della riflessività e della saggezza.

Facendo coincidere le varie fasi della Luna a quelle della vita di una donna, la Luna Calante corrisponde alla vecchiaia. Questo non significa che tu sua vecchia! Significa semplicemente che hai fatto tesoro di tutte le esperienze che hai affrontato nella vita e sei diventata molto saggia.

Conosci la differenza tra giusto e sbagliato, sei in grado di dare buoni consigli e di ascoltare tutti coloro che hanno bisogno di un abbraccio e di conforto. La caratteristica femminile più pronunciata del tuo carattere è sicuramente l’accoglienza.

3 – Luna Piena

La Luna Piena rappresenta il momento di massima energia e massima potenza della femminilità. Corrisponde al momento della maturità fisica e psicologica di una donna e anche ovviamente al suo potere creatore.

Se hai scelto la Luna Piena significa che sei una persona piena di energia, di idee e di voglia di fare.

Non ti tiri mai indietro quando c’è qualcosa da organizzare, da creare o da ideare per il bene delle persone che ti circondano.

Questa grande e travolgente forza creativa è ciò che più di ogni altra cosa caratterizza la tua femminilità.

4 – Mezza Luna

La Mezza Luna rappresenta un momento di grande ambivalenza. Esattamente come accade per un bicchiere, che è contemporaneamente mezzo pieno e mezzo vuoto, la faccia “a metà” della Luna rappresenta la complessità di tutte le cose.

Nel mondo non esiste soltanto il bianco e il nero: tutte le cose sono costituite da moltissime sfumature di senso e da moltissime possibilità diverse dal “sì” e dal “no”.

Se hai scelto la Mezza Luna significa che la caratteristica principale della tua femminilità consiste nella sensibilità con cui riesci a comprendere il mondo più profondamente di molte altre persone.

