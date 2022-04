Da oggi e per i prossimi giorni questo segno avrà molta fortuna

Mancano pochi giorni a Maggio. Presto le carte del destino si mescoleranno di nuovo e un segno in particolare godrà di molta fortuna.

Gli astri stanno per svelarci chi tra tutti i segni zodiacali avrà fortuna e prosperità in questi ultimi giorni di Aprile fino agli inizi di Maggio. Sarai tu il segno fortunato? Se così fosse noterai che ti si apriranno molte porte e che la fortuna entrerà nella tua sorte. Le configurazioni astrali sono dalla tua parte, approfittane.

Un segno zodiacale sta per esaudire i suoi desideri. Nei prossimi giorni la vita gli sorriderà. Se questo è il tuo segno dovresti tenere gli occhi aperti, la fortuna si può manifestare in ogni momento e tu dovresti essere pronto ad accoglierla e a lasciare che realizzi i tuoi desideri.

Qual è il segno zodiacale più fortunato dalla fine di Aprile?

Nei prossimi giorni la vita sta per offrire felici coincidenze ad un segno zodiacale che godrà di questi benevoli influssi fino ai primi giorni di Maggio. I prossimi giorni daranno luogo ad una eclissi solare che darà i natali ad un importante cambiamento spirituale. Un segno in particolare verrà spinto tra le braccia della fortuna e vedrà sparire come d’incanto molte preoccupazioni che lo stavano attanagliando nei giorni scorsi. Il momento è favorevole per occuparsi di nuovi progetti e liberarsi da ogni forma di costrizione. Questo segno fortunato è un segno di terra, il TORO.

Il TORO sta per sentirsi libero e felice. Il 21 Aprile scorso il sole è entrato nel suo segno e in questi giorni si manifestano tutti i suoi influssi. Buon senso e pragmatismo domineranno la vita del Toro il quale assisterà alla realizzazione di molti suoi desideri. Il momento è propizio per osare e rischiare mettendo in ballo tutto il suo talento.

Nettuno e Giove che si allineano daranno al Toro grande intuizione, che gli permetterà di prendere le decisioni migliori.

Gli astri prevedono l’inizio di un nuovo capitolo per questo segno che, dovrà uscire dalla sua zona di comfort ed esplorare nuovi orizzonti senza remore e senza temere nulla.

Il Toro è un segno solitamente molto legato alla sicurezza e alle sue abitudini. Le novità lo spaventano ma nei prossimi giorni gli accadranno delle cose belle che cambieranno la sua solita natura e lo faranno sentire più libero. Le belle sorprese si manifesteranno soprattutto nella sua vita professionale. Qualcuno noterà il suo potenziale e gli conferirà le gratificazioni che il Toro merita. Le sue finanze si rinforzeranno e la soddisfazione che proverà lo farà sentire molto entusiasta. Questo suo rinnovato spirito lo farà essere particolarmente positivo e carismatico e di conseguenza lo farà essere molto corteggiato.

La sua vita sentimentale prenderà una piega inaspettata, se è impegnato in una relazione sentirà la fiamma dell’amore ardere come i primi tempi. Questo momento è favorevole per fare un viaggio. Gli astri consigliano di visitare un paese lussuoso nel quale rilassarsi e prendersi una pausa dalla vita per tuffarsi in un nuovo promettente capitolo.