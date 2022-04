Questi segni zodiacali sono letteralmente ossessionati dai loro partner

Che tu sia nella classifica dei segni zodiacali ossessionati dal partner? Noi ci auguriamo di no, ovviamente, ma sempre meglio controllare…

Ehi, non iniziare subito a mettere le mani avanti dicendoci che il tuo partner è il migliore del mondo, il più bello e il più simpatico!

Ci crediamo anche se, forse, tu ed il tuo segno zodiacale potreste fare una comparsata nella classifica dell’oroscopo di oggi.

Abbiamo deciso, infatti, di scoprire quali sono quei segni che hanno veramente gli occhi a cuore (e quindi anche “foderati di prosciutto“) quando si parla del loro partner.

Ci sarai anche tu?

I segni zodiacali ossessionati dal partner: ecco la classifica dell’oroscopo di oggi

Chi sono i segni zodiacali ossessionati dal proprio partner?

La risposta a questa semplicissima (e siamo sicuri popolarissima) domanda è nella classifica di oggi dell’oroscopo di CheDonna.

Hai presente quelle persone che non fanno altro che parlare del proprio fidanzato e passano tutto il tempo con il loro fidanzato?

Ehi, pensa che ci sono addirittura persone che, anche quando si lasciano con il loro fidanzato, finiscono per ritornarci sempre insieme! (Sicuramente alla classifica dei segni zodiacali che tornano sempre con l’ex stanno fischiando le orecchie in questo momento).

Oggi vogliamo smascherare tutti quei segni zodiacali proprio ossessionati dal loro partner. Speriamo di non trovarti in classifica: è vero che è bello essere innamorati ma essere ossessionati è decisamente meno divertente!

Gemelli: quinto posto

I nati sotto il segno dei Gemelli non si innamorano spesso ma, quando lo fanno, non c’è veramente scampo per nessuno. I Gemelli, infatti, sono persone dal cuore grande ma che “aprono” veramente difficilmente. Non è una sorpresa, poi, che siano ossessionati dai loro partner!

Per un Gemelli il proprio fidanzato o fidanzata è quasi sempre il migliore in tutto quello che fa. Parlano solo di loro e li apprezzano veramente tanto, arrivando anche a chiudere gli occhi su atteggiamenti non proprio idilliaci!

Ariete: quarto posto

Nonostante siano persone prettamente molto individualiste ed indipendenti (o forse proprio per questo) anche i nati sotto il segno dell’Ariete sono persone particolarmente ossessionate dal proprio partner.

Da un lato il motivo è semplice: il partner “riflette” l’immagine degli Ariete e, quindi, non è strano che sia “perfetto“!

D’altro canto, proprio per il fatto di essere molto individualisti, agli Ariete capita anche di sentirsi molto soli.

Per questo motivo, quindi, finiscono spesso per concentrare le proprie lodi e le proprie energie nel rapporto con il partner che diventa il centro del loro mondo!

Pesci: terzo posto

Nessuno vive l’innamoramento come i Pesci, almeno e soprattutto nei primi mesi. I Pesci sono in grado di raccontarvi tutto del proprio partner, senza smettere mai.

Sono tra i segni zodiacali letteralmente ossessionati dal proprio partner perché, per i Pesci, semplicemente sembra non esistere un’altra ragione di vita!

Innamorati come sono dell’amore, ai Pesci non basta avere un fidanzato ed amarlo. Devono anche lodarlo di fronte a tutti, passare ogni minuto libero con lui e avere sempre una sua foto sullo sfondo del telefono, per ricordarsi di quanto sia bello.

Ehi, niente di male in questo, soprattutto se dopo qualche tempo l’ossessione inizia a scemare: inizia a scemare, vero cari Pesci?

Leone: secondo posto

Tra i segni zodiacali ossessionati dal partner, una menzione speciale arriva per i nati sotto il segno del Leone.

Questo è un segno che è particolarmente ossessionato dalla lealtà e dalle “regole” dell’amore: ecco perché avere a che fare con lui, a volte, può essere veramente pesante!

Il Leone pretende una lealtà senza “sgarri” ma anche che non si parli mai dei veri problemi. Ammettere di averne uno potrebbe voler dire che non ci si ama più! Il partner deve essere sempre perfetto: innamorato, felice, non avere mai un dubbio o un momento di sconforto. Altrimenti non è il partner “giusto” per il Leone!

Cari Leone, forse essere meno “ossessionati” riguardo il vostro partner potrebbe aiutarvi a far durare di più i vostri rapporti!

Sappiamo che questo consiglio, però, vi entrerà da un orecchio e vi uscirà dall’altro: non è un caso che siate nella classifica dei segni zodiacali che non ascoltano mai!

Bilancia: primo posto nella classifica dei segni zodiacali ossessionati dal partner

Al primo posto della nostra classifica di oggi ci sono tutti i nati sotto il segno della Bilancia. Care Bilancia, non prendetevela se vi diciamo che siete tra i segni zodiacali ossessionati dal partner (e, anzi, addirittura al primo posto).

Per la Bilancia, infatti, il proprio partner è praticamente tutto l’Universo. Quando si fidanzano i nati sotto il segno della Bilancia iniziano un processo di metamorfosi: diventano quasi l’altra persona tanto la amano e la rispettano!

Questo atteggiamento così ossessionato da parte della Bilancia nasce per due motivi. Il primo è che la Bilancia è un segno che tende sempre a mettere al primo posto gli altri invece di sé stesso: è facile, quindi, credere che il proprio partner sia perfetto!

Il secondo, invece, è che la Bilancia evita praticamente in toto i confronti, facendo finta di non vedere difetti, atteggiamenti scorretti o “brutture” che potrebbero rovinare la sua love story!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.