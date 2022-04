Riviste sempre in giro? Ecco le dritte che ti aiuteranno

Scopri alcune dritte utili per tenere sempre in ordine le riviste. I trucchi per una casa più agibile e facile da tenere in ordine.

Chi ama le riviste sa bene come averle sempre sparse per casa sia una cattiva abitudine che è al contempo molto difficile da togliere. Si tratta infatti di un problema comune a tutti e dato dal fatto che spesso capita di leggerne una e di lasciarla dove ci si trova per mancanza di tempo o per pigrizia.

Se anche tu sei stanca di averle sempre in giro nonostante il costante utilizzo, sappi che ci sono dei piccoli trucchi per tenerle sempre ben in vista ma con stile. Eccone alcune che possono tornarti utili.

Riviste in ordine? Ecco alcune semplici idee

Se per te le riviste sono importanti e desideri averle sempre a portata di mano senza per questo compromettere l’ordine in casa, ci sono delle piccole astuzie che possono aiutarti in tal senso. Basta infatti creare delle zone appositamente studiate per loro per poterne mantenere come fai ora ma senza che ciò tolga ordine alla tua casa.

Un buon metodo è quello di inserire degli oggetti di design che ti aiutino a sapere dove riporle e a mantenerle sempre in ordine. Un esempio è una scala in lego da appoggiare al muro e sulla quale appendere le riviste. Una soluzione che si presta benissimo al corridoio o al soggiorno.

Per la camera da letto puoi optare per una cesta, in modo da poterle lanciare al suo interno anche quando la sera sei troppo stanca per uscire dal letto. Un’altra opzione sono dei contenitori da tenere sempre in soggiorno o in cucina e nei quali riporre sia le riviste che eventuali plaid utili per i momenti da dedicare alla lettura.

In cucina potresti approfittare anche delle scaffalature in modo da riporvi quelle che stai leggendo al momento. In bagno, puoi optare ancora una volta per la scaletta o per un ripiano in cui appoggiare quella che ti interessa leggere al momento.

Se, oltre che a leggerle hai l’abitudine di collezionarle, puoi ovviamente optare per un tavolino con vano contenitore o per uno con due ripiani in vetro. In questo modo potrai conservare in bella vista quelle che non leggi più ma che hai deciso di tenere per qualche motivo.

Se il numero di riviste inizia a diventare alto, il consiglio è invece quello di sistemarle in una libreria come se fossero dei libri. Potrai poi scegliere se chiudere la stessa con delle ante per proteggerle dalla polvere o se lasciarle in bella mostra.

Ciò che conta è che mettendo in pratica queste astuzie potrai continuare a godere delle tue riviste. E tutto senza per questo correre il rischio di ritrovarti nel caos o a perdere troppo tempo quando decidi di fare le pulizie. Un po’ come avvenuto, seguendo i nostri consigli per mantenere sempre in ordine i prodotti da bagno. Altro problema che una volta trovate le giuste astuzie risulta più gestibile che mai.