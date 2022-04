È stata una delle letterine più amate dal pubblico di Canale 5 e la sua immagine sarà sempre legata al programma di Gerry Scotti Passaparola. Ma com’è oggi? Eccola a distanza di anni.

Lei è stata una delle letterine che il pubblico ha amato di più, complici la sua ammirabile spontaneità e la sua bellezza davvero fuori dal comune. Pochi sanno che la sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata quando era ancora giovanissima, con la partecipazione (a soli 17 anni) al concorso di Miss Mondo. Da quel momento in poi, la giovane non si è più fermata, partecipando a vari programmi (tra cui un reality) e posando nuda per i calendari. Ma di chi stiamo parlando?

Era ancor molto giovane quando è stata selezionata per entrare a far parte del cast del programma di successo Passaparola, condotto dal mitico Gerry Scotti. La trasmissione le ha concesso di ottenere la fama nazionale, grazie alla quale ha potuto partecipare, in seguito, a diversi altri programmi che ne hanno consolidato il suo status di una delle showgirl più amate dal pubblico. Ma chi è?

È stata una delle letterine più amate: ecco com’è oggi

Stiamo parlando della bellissima Francesca Lodo, la letterina che ha stregato gli italiani con la sua bellezza acqua e sapone e la sua naturale simpatia.

Classe 1982, Francesca è nata a Cagliari ed è la cugina di Giorgia Palmas, ex velina di Striscia la notizia e oggi moglie del nuotatore Filippo Magnini (ecco le foto della cerimonia nuziale). Francesca ha fatto il suo ingresso nel mondo dello spettacolo, come si è detto, molto presto. Nel 1999, a soli 17 anni, ha preso parte alle selezioni di Miss Mondo. Dal 2002 al 2003 è stata una delle letterine di Passaparola (ruolo per il quale è ancora ricordata), mentre nel 2005 ha preso parte alla seconda edizione del reality show La Fattoria. Ha anche iniziato a lavorare come modella, posando nuda per i calendari di For Men Magazine.

Nel 2006 è entrata nel cast del film di Carlo Vanzina Olè, nel quale ha recitato insieme a Massimo Boldi e Vincenzo Salemme. Nello stesso anni ha inoltre condotto Sipario, rubrica di costume e società del Tg4. Nel 2007 Francesca Lodo è interrogata riguardo all’inchiesta di Vallettopoli. A fare il suo nome è stata Belén Rodriguez, che ha affermato di aver fatto uso di cocaina insieme alla showgirl. Le accuse però sono presto cadute, dato che la Lodo non aveva compiuto, in effetti, alcun reato.

Lo scandalo ha comunque compromesso in modo quasi irreparabile la sua carriera e Francesca è scomparsa per anni dal piccolo schermo. Successivamente l’abbiamo rivista come concorrente all’Isola dei Famosi nel 2021 (un’esperienza per lei non facile) e, attualmente, è una influencer di successo molto seguita su Instagram. Insomma, una carriera ricca di successi e qualche disavventura, da cui però la Lodo ha saputo rialzarsi al meglio.