Donatella Rettore l’ha fatto davvero: l’incredibile trasformazione della cantante

Donatella Rettore ieri e oggi: l’incredibile trasformazione della cantante dagli esordi ad oggi. Che cambiamento!

Donatella Rettore è da anni una protagonista indiscussa della musica italiana. Le sue canzoni hanno scalato tutte le classifiche facendo ballare diverse generazioni. Sempre attuale e attenta ai tempi che cambiano, la cantante, oltre a tuffarsi sempre in nuovi generi musical, ha sempre dettato nuove mode. Il suo look non è mai banale ed è sempre originale.

Nel corso degli anni, dagli esordi ad oggi, la Rettore ha cambiato diversi look lasciando sempre a bocca aperta i suoi fan per i vari cambiamenti stilistici che hanno sempre dettato stili e tendenze. Oggi, Donatella è come la vedete nella foto qui in alto, ma ricordate com’era all’inizio della carriera?

Donatella Rettore ieri e oggi: la foto dell’esordio conquista tutti

Sempre bellissima, Donatella Rettore ha cominciato la carriera nel 1974 pubblicando il primo singolo Quando tu. Tuttavia, già quando aveva solo dieci anni aveva mostrato una grande passione per la musica mettendo su il primo complesso. Proprio il 1974 segna non solo l’inizio di una carriera straordinaria che ha portato la Rettore a vendere milioni di album, ma anche l’inizio di una storia d’amore che dura ancora oggi, quella con il marito Claudio Rego.

All’inizio della carriera, la Rettore era come la vedete qui in alto. I capelli non erano ricci come quelli di oggi, ma lisci con una frangia che le scendeva sulla fronte. Da anni, invece, la cantante sfoggia una folta chioma riccia e bionda di cui tutti i fan sono innamorati. Anche gli outfit sono cambiati nel corso del tempo e sempre più spesso tendono ai colori scuri.

Una bellezza, quella della Rettore, che è sempre più evidente e che ha fatto perdere la testa al marito Claudio con cui l’amore dura da una vita. Del loro rapporto, in un’intervista rilasciata recentemente ai microfoni del settimanale Oggi, ha dichiarato:

“E che ci posso fare se siamo ancora innamorati? Certo, non siamo riusciti ad avere un figlio, cosa che abbiamo desiderato tantissimo. Però io ci ho provato: mi sono presa dei lunghi periodi di riposo, ho cercato di allontanare lo stress per favorire la fecondazione, ma niente, il figlio non è arrivato e pazienza”.