Dimagrire in modo sano: ecco gli errori da non commettere

Dimagrire in modo sano si può a patto di non commettere alcuni errori: ecco le cose da non fare, quando siamo a dieta, per perdere peso.

Quando finalmente decidiamo di metterci a dieta siamo consapevoli che dovremo modificare il nostro stile di vita. A partire da quello che portiamo sulla tavola, fino ad arrivare alle abitudini quotidiane.

Unendo una sana alimentazione con della costante attività fisica potremo sicuramente ottenere dei risultati. Molti però cadono nei facili tranelli del dimagrire velocemente e iniziano a commettere un errore dietro l’altro.

Andando dietro a pratiche scorrette, infatti, oltre a non ottenere i risultati sperati si rischia anche di rimetterci in salute. Ecco che allora è sempre bene dimagrire in modo sano evitando alcuni errori: scopriamo quali sono.

Ecco gli errori da non fare per dimagrire in modo sano

Con l’arrivo della bella stagione giunge anche il momento di tornare in forma. Una dieta sana ed equilibrata è quello che ci vuole in vista della prova costume e iniziando già da ora potremo arrivare all’estate pronte per la prova costume.

Il consiglio è sempre quello di non sottoporsi a pratiche fai da te ma di affidarsi ad un professionista, ovvero un nutrizionista, così da poterci far mettere a punto un piano su misura per noi. Dimagrire in modo sano è sempre la chiave di volta per ottenere risultati duraturi e soprattutto non incorrere in altre problematiche di salute.

Scopriamo allora quali sono gli errori da non commettere per tornare in forma, perdere peso e arrivare pronte all’estate.

1) Saltare i pasti. Uno dei primi errori che si compiono quando si ha intenzione di dimagrire è saltare i pasti a piè pari. Uno sbaglio che rischiamo di ripagare con gli interessi. Il non mangiare regolarmente determina uno squilibrio nell’organismo che poi ci porta a voler assumere più cibo durante la giornata, compensando con alimenti non idonei ad una dieta. Non considerando che durante il digiuno l’organismo tende a smaltire i liquidi e il tessuto muscolare, solo alla fine il grasso.

2) Togliere i carboidrati. Molti pensano erroneamente che eliminando del tutto i carboidrati possano dimagrire meglio e più in fretta. Peccato che invece non è così. Non assumerli può comportare il fatto di sentirsi scarichi e privi di energia, ma anche di perdere la massa muscolare così come di rallentare il metabolismo. Se vogliamo dimagrire in modo sano, nella dieta, ci dovrà essere anche una percentuale di carboidrati, meglio se sotto forma di cereali integrali e zuccheri complessi. Non scordiamo anche frutta e verdura che anch’essi forniscono carboidrati.

3) Eliminare completamente i grassi. Un altro sbaglio nella dieta è quello di eliminare completamente i grassi ma il segreto è di scegliere quelli giusti. Non tutti i grassi sono nocivi, anzi, servono anche loro per il corretto funzionamento dell’organismo. Quindi non andranno aboliti ma semplicemente dovremo optare per quelli buoni, derivanti da cibi come olio extra vergine d’oliva, pesce, che contiene gli Omega-3, e la frutta secca.

4) Stare sempre sedute. Oltre all’alimentazione è importante anche praticare attività fisica, ma non solo quella in palestra. Possiamo anche ridimensionare il nostro stile di vita, ad esempio utilizzando meno la macchina e andando di più a piedi, oppure in bicicletta. Evitare tutte quelle situazioni per cui dobbiamo stare ore e ore sedute. E se svolgiamo un lavoro sedentario ecco cosa mangiare per dimagrire.

5) Esagerare con l’attività fisica. Se è vero che per dimagrire bisogna essere attivi è anche vero che non possiamo all’improvviso sottoporci a sedute di palestra estenuanti specie se non siamo abituati. Quindi sì al movimento ma fatto con criterio e con costanza sempre andando per gradi in base al proprio organismo.

6) Dimenticarsi di dormire. Un altro errore che molti commettono è quello di non dormire abbastanza. La mancanza di sonno per lunghi periodi provoca l’aumento di cortisolo, un ormone che fa aumentare lo stress e provoca infiammazione e aumento di grasso specie sulla pancia. Inoltre, non dormire favorisce anche la produzione di leptina e grelina altri due ormoni che regolano l’appetito.